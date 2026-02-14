Joven se confunde y compra boletos para Bunbury en lugar de Bad Bunny; esto paso

Una joven española se volvió tendencia en redes sociales, luego de cometer un error fatal al querer comprar boletos para su cantante favorito: Benito Antonio Martínez, mejor conocido entre sus fanáticos como Bad Bunny.

El caso de esta joven española circuló por diversos foros en redes sociales, abriendo un debate más profundo que la misma confusión. "Si alguien está interesado en comprar entradas de Banbury, que nos avise por favor", escribieron en TikTok.

El momento pasó entre lágrimas, risas y lamentaciones, sin embargo, detrás había todo un proceso de ahorros y expectativa. "Había visto Bad Bunny y pensaba que los rizos eran de él", relató la chica al explicar su confusión.

Unos 142 millones de personas vieron en todo el mundo la actuación del boricua, un recorrido por aspectos de la identidad de América Latina. Foto: AP

Fatal confusión: jóvenes se equivocan en compra de boletos

A través de un video en la plataforma de TikTok, el usuario @erica_arancha compartió con sus seguidores un video en el que cuenta su experiencia al comprar boletos para un concierto de su artista favorito. Sin embargo, una terrible confusión acabó con la ilusión de un momento a otro, convirtiendo el momento de felicidad en arrepentimiento total.

La joven española identificada como Erica, habría querido comprar boletos para el concierto que el puertorriqueño ofrecerá en España en mayo y junio de 2026, como parte de su gira musical "Debí Tirar Más Fotos", con actuaciones confirmadas en la ciudad de Barcelona y Madrid. Estos shows en España marcan el regreso del cantante a Europa desde 2019.

Al hacer la compra de entradas, la chica no se detuvo a leer la descripción del evento con cuidado y terminó comprando boletos para el concierto del cantante y compositor español Enrique Bunbury, quien ofrecerá una presentación en el Movistar Arena de Madrid el 4 de diciembre, como parte de su "Nuevas Mutaciones Tour 2026", presentando su nuevo álbum De Un Siglo Anterior.

Como era de esperarse, los comentarios no tardaron en aparecer, donde los usuarios reaccionaron a la situación con humor y bromas. No obstante, algunos internautas se ofendieron ante tal confusión, enfatizando en la diferencia del género musical y la trayectoria profesional entre ambas celebridades. Los comentarios más populares en la red social fueron:

"Cómo vas a confundir a tremendo artista con Bad Bunny".

"Querían cobre y encontraron oro".

"Al menos tienes tiempo de aprenderte las canciones" .

"Seguramente a alguien de tu familia que le guste el rock en español si le interesara ir".

"No las vendas. Ve al concierto, es un espectáculo el maestro Enrique Bunbury".

Entre lágrimas la joven comentó su confusión: "Ya decía yo: que barato está", revelando que había invertido cerca de 165 euros, es decir, aproximadamente entre 3 mil 374 y 3 mil 380 pesos mexicanos. Finalmente, ambas chicas se pusieron a escuchar algunas canciones del artista español y lanzaron un consejo clave a los espectadores: miren bien los nombres y las fechas antes de comprar boletos.

La joven confundió a los artistas por su cabello rizado. Foto: Fernanda Rojas/ El Universal

