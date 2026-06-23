El cielo nocturno ofrece un espectáculo astronómico singular con la llegada de las Bootidas de junio, una lluvia de meteoros caracterizada por su comportamiento sumamente irregular.

A diferencia de otros fenómenos celestes que mantienen una tasa de actividad constante y predecible, estas estrellas fugaces son famosas por desconcertar a la comunidad científica (pasando de la quietud absoluta a tormentas de meteoros memorables).

Quienes decidan observar el firmamento durante este periodo de actividad verán trazos de luz inusualmente lentos y brillantes, ideales para captar a simple vista.

Lluvia de estrellas Épsilon Perseidas: guía completa para ver el evento astronómico en México; esto es lo que debes saber. Foto: Generada con IA

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El origen del misterio y las fechas clave en el calendario astronómico

De acuerdo con la Organización Internacional de Meteoros (IMO, por sus siglas en inglés), el periodo de actividad de este fenómeno comprende desde el 22 de junio hasta el 2 de julio de 2026. Aunque el comportamiento histórico de este torrente de partículas sitúa su máximo anual estimado cerca del 22 o el 27 de junio (dependiendo de la densidad del filamento de polvo atravesado), la realidad es que el volumen de meteoros por hora es una de las mayores incógnitas para los astrónomos.

El origen de este fenómeno se encuentra en los restos polvorientos del cometa periódico 7P/Pons-Winnecke, el cual órbita alrededor del Sol aproximadamente cada 6.3 años. Según los registros de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), la Tierra atraviesa las densas nubes de escombros que este cuerpo celeste dejó en su antiguo trayecto orbital.

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En años convencionales, la tasa horaria cenital suele ser sumamente baja (apenas uno o dos meteoros por hora). Sin embargo, la persistencia de los observadores se justifica en los antecedentes históricos de 1916, 1921, 1998 y 2004, fechas en las que se registraron estallidos sorpresivos de hasta 100 meteoros por hora.

La lluvia de estrellas Líridas se produce como parte de los escombros del cometa Thatcher. Foto: Twitter @NASA_es

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Recomendaciones técnicas para optimizar la observación en el firmamento

Para localizar el punto de origen visual de los meteoros, conocido como radiante, se debe dirigir la mirada hacia la constelación de Boötes (el Boyero). Según las indicaciones publicadas por la plataforma especializada en astronomía Star Walk, una manera sencilla de ubicarse consiste en encontrar primero la Osa Mayor y seguir la curva imaginaria del mango de su estructura hasta llegar a Arcturus, la estrella más brillante de dicha región celeste.

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La observación de este año presenta un desafío logístico debido a la interferencia de la luz lunar en ciertas fases del periodo. Por ello, los especialistas sugieren los siguientes puntos clave para mejorar la experiencia:

Buscar zonas alejadas de la contaminación lumínica urbana (preferir entornos rurales o montañosos elevados).

urbana (preferir entornos rurales o montañosos elevados). Evitar el uso de instrumentos ópticos como telescopios o binoculares (estos aparatos reducen el campo de visión necesario para detectar los destellos de trayecto amplio).

o binoculares (estos aparatos reducen el campo de visión necesario para detectar los destellos de trayecto amplio). Permitir la adaptación de los ojos a la oscuridad absoluta por un espacio mínimo de 20 minutos (absteniéndose por completo de mirar pantallas de teléfonos celulares).

de los ojos a la oscuridad absoluta por un espacio mínimo de 20 minutos (absteniéndose por completo de mirar pantallas de teléfonos celulares). Realizar las sesiones de observación durante la madrugada (momento en que la constelación se posiciona a una mayor altura respecto al horizonte norte).

Las partículas del cometa impactan la atmósfera terrestre a una velocidad relativamente baja de 14 kilómetros por segundo (aproximadamente 50,400 kilómetros por hora). Esta velocidad pausada, en comparación con otros fenómenos anuales, propicia que los trazos luminosos permanezcan visibles en la bóveda celeste por más tiempo, otorgando una ventana de oportunidad única para los entusiastas de la fotografía nocturna y el público general.

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