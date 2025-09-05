Licencia de conducir 2025: ¿cuáles son los costos para tramitarla desde cero?; esto se sabe

La Secretaría de Movilidad compartió los precios para tramitar la licencia de conducir este 2025 en la capital del país, consulta los costos. Además, si eres residente de la Ciudad de México podrás nuevamente realizar el tramite de la licencia permanente, hasta el próximo 31 de diciembre, con un precio de $1,500 pesos.

La licencia de conducir es un trámite esencial para cualquier conductor del territorio mexicano, pues no solo acredita legalmente la facultad para manejar a los ciudadanos, sino que también los protege ante accidentes vehiculares y de tránsito.

Este es el puntaje que debes obtener en el examen de la licencia de conducir permanente en CDMX. Foto: X @@LaSEMOVI

¿Cuáles son los precios de la licencia de conducir?

Este 2025, la primera expedición de la licencia de tipo "A" para automóviles particulares tiene un costo de mil 099 pesos con una vigencia de 3 años, mientras que el costo de la licencia tipo "A1" para motocicletas cuenta con un costo de 550 pesos con 3 años de vigencia. Además, la licencia tipo "A2" para vehículos particulares y motocicletas cuesta mil 099 pesos.

Por otro lado, la primera expedición de la licencia tarjetón o tipo "B" para vehículos de transporte de pasajeros (taxis), cuenta con un costo de mil 365 pesos para 2 años de vigencia y de 2 mil 053 pesos para 3 años de vigencia.

Así mismo, la primera expedición de la licencia tarjetón o tipo "C", "D" o "E" para chóferes de microbús, combi o autobús, destinados al transporte público de pasajeros, así como para camiones de carga y vehículos de emergencia tiene un costo de mil 977 pesos por 2 años de vigencia y de 2 mil 970 pesos por 3 años de vigencia.

Conoce los requisitos para poder renovar tu licencia de conducir permanente. Foto: Freepik

Finalmente, si deseas realizar la reposición de tu licencia porque la vigencia caducó o por extravío de tarjeta, puedes hacerlo por mil 099 pesos para tipo "A".

