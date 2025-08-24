La Secretaria de Movilidad (Semovi) desmintió que se ofrezcan descuentos por tramitar la licencia de conducir permanente.

Lo anterior ante las distintas publicaciones de medios de comunicación que señalan un 50% de descuento para adultos mayores y personas con discapacidad en el trámite para obtener este documento.

Lee también Dónde tramitar la licencia de conducir permanente los fines de semana

Dicho trámite, dijo la Semovi, no tiene un descuento especial ni una modificación en el costo anunciado desde su implementación en noviembre de 2024, el cual es de mil 500 pesos, tanto para personas con antecedente de licencia, como para quien solicita este tipo de documento por primera vez.

"La Semovi exhorta a la ciudadanía a consultar en los canales oficiales los costos y requisitos en trámites que están a cargo de la dependencia", señaló la dependencia en un comunicado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL