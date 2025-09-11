La más reciente Venta Especial de Sears 2025 está a la vuelta de la esquina, con promociones irresistibles y meses sin intereses. Del 11 al 16 de septiembre, aprovecha los beneficios exclusivos de la tienda en diferentes productos, hasta con un 40% de descuento pagando con tu tarjeta de crédito Sears.

Renueva tu hogar con las promociones en salas, comedores y recámaras

Esta temporada es una buena oportunidad para darle un aire nuevo a la casa. La Venta Especial es el momento indicado para renovar tu hogar.

Foto: iStock

En Sears, aprovecha hasta 40% de descuento en sillas, sofás, salas, libreros, sillones y más muebles ideales para ti. Explora el catálogo en línea y en tiendas físicas para que encuentres esa pieza que tanto has buscado.

Lee también: Para qué sirve ponerte aceite de menta en el cabello

Es así cómo puedes invertir en tu espacio personal con los precios accesibles que Sears ofrece.

Disfruta tus películas y series favoritas con las pantallas en descuento

La tecnología se hace presente en las promociones de Sears en su Venta Especial. En temporada de fiestas patrias, renovar el sistema de entretenimiento es esencial para garantizar un tiempo ameno en familia o amistades.

Sumérgete en la alta calidad de las mejores marcas de televisores. En Sears, ten hasta un 50% de descuento y 18 meses sin intereses en pantallas de Samsung, LG, Sony, TCL y mucho más.

Foto: iStock

¡No desaproveches la oportunidad! Es una opción atractiva para quienes buscan modernizar su sistema de entretenimiento con el mejor equipo.

Ahorra en línea blanca y electrodomésticos

En caso de que busques cambiar tu cocina con productos de primer nivel, esta temporada de ofertas es ideal para ti. Desde una lavadora hasta un microondas, convierte las tareas cotidianas del hogar en algo vanguardista.

En la Venta Especial de Sears, adquiere productos de gran duración y eficiencia. LG, Mabe y Whirlpool son algunas de las marcas que tienen hasta un 50% de descuento.

Foto: iStock

Visita su página web o tiendas físicas, y encuentra el producto y modelo que más se adapte a tus necesidades. ¡Vuelve las tareas del hogar en algo revolucionario!

Venta Especial de Sears: válida hasta el 16 de septiembre

¡No lo olvides! Del 11 al 16 de septiembre, Sears ofrece los mejores descuentos de la temporada, con facilidades de pago y promociones irrepetibles. Estrena productos para muebles, pantallas o productos para el hogar con la Venta Especial, ¡qué esperas!

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters