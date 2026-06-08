La trayectoria y obra de la escritora, poeta y diplomática mexicana Rosario Castellanos cobraron vida a través del libro infantil "Rosario y la biblioteca encantada", una obra que forma parte de la serie "Érase una vez... La Historia. Cuentos para niñas y niños curiosos", editada por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (Inehrm).

De la mano del periodista Édgar Ávila Pérez, corresponsal de EL UNIVERSAL y colaborador de la agencia de noticias española EFE, la historia de la escritora mexicana es contada de una manera sencilla y amena para acercarla a las y los niños.

"Rosario y la biblioteca encantada" forma parte de una serie de seis libros infantiles que cuentan la historia de diversos personajes (Malintzin, Juana de Arco, Simón Bolívar y Felipe Ángeles), así como de hechos históricos (Los Tratados de Córdoba), una iniciativa del Inehrm y de la Secretaría de Cultura del Gobierno federal.

Lee también Soy Luna en Disney: ¿cuándo se estrena la cuarta temporada y de qué tratará?; esto se sabe

El autor explicó que se trató de un proceso bastante interesante, pues el cuento se basó en un documento histórico y académico. Foto: Cortesía

El autor explicó que se trató de un proceso bastante interesante, pues el cuento se basó en un documento histórico y académico realizado por dicho instituto; a partir de ese informe se transformó la trayectoria de Castellanos en un cuento infantil.

“Con el documento base de casi 70 cuartillas, opté por la sencillez para relatar la maravillosa y, a la vez, trágica existencia de una de las voces más importantes de la literatura mexicana”, explicó Ávila Pérez.

Una familia integrada por la abuela, la hija y dos nietas es el centro de la narrativa para mostrar la difícil infancia y juventud de Rosario Castellanos, pero sobre todo su magnífica obra integrada por cuentos, poesías, ensayos y obras de teatro.

Lee también VIDEO: abuelita protege a su nieto en terremoto de Filipinas; momento se viraliza en redes

Las obras Oficio de tinieblas, Rito de iniciación, Ciudad Real, Los convidados de agosto, Trayectoria del polvo, Al pie de la letra, Materia memorable, Mujer que sabe latín, Balún Canán y Poesía no eres tú aparecen como pequeños chispazos en el relato que nos lleva desde la realidad hasta el pasado de Castellanos.

El autor experimenta con los tiempos, de la mano de Elenita y Margo, dos pequeñas niñas vivaces que son el hilo conductor de la historia, la cual fue ilustrada magistralmente por Alethia Valdés Pacheco.

“Yo espero y creo firmemente que esta forma de contar a Rosario Castellanos llegue al corazón de las infancias”, asegura Édgar Ávila, autor de Pequeñas Quimeras I y II (AguArena, 2016/2022), Veracruz Contemporáneo (IVEC, 2018), La Bestia Faldera (AguArena, 2020) y Yali, la alegre viajera (Editora de Gobierno de Veracruz, 2025).

Lee también Mitos y verdades de 'México 86'; lo que es real y lo que es ficción en la película de Diego Luna

Con esta colección, el Inehrm busca acercar la historia y la literatura a nuevos lectores. Foto: Cortesía

La serie de cuentos infantiles cuenta con dos versiones, la impresa y la digital, la cual se encuentra disponible y abierta a todo el público en la página oficial del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (https://www.inehrm.gob.mx/), con lo cual se busca que la literatura infantil sea más accesible.

Con esta colección, el Inehrm busca acercar la historia y la literatura a nuevos lectores y demostrar que figuras como Rosario Castellanos pueden seguir dialogando con las infancias desde la imaginación y los libros.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm