La compañía Disney Plus lanzó este 3 de junio el primer adelanto de la próxima temporada de la serie juvenil "Soy Luna: volver a rodar", protagonizada por la actriz y cantante mexicana de 26 años, Karol Sevilla, como Luna Valente.

Asimismo, a esta temporada llegarán también el actor mexicano Michael Ronda y el argentino Ruggero Pasquarelli, así como Carolina Kopelioff, Malena Ratner, Gastón Vietto y Agustín Bernasconi, miembro del dúo musical MYA.

A casi un año desde el anuncio de su regreso a la pantalla oficial, el elenco protagónico emocionó a los fanáticos más veteranos y atrajo la atención de nuevos espectadores, reviviendo la magia y la nostalgia del público.

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Disney anuncia el rodaje de la cuarta temporada. Foto: Instagram

¿De qué tratará esta temporada?

Luego de casi ocho años de ausencia, la serie juvenil vuelve con una cuarta temporada, ambientada aproximadamente tres años después de la última emisión, prometiendo expandir el universo del programa, con personajes en una faceta más madura, pero con el mismo amor por la música y el patinaje.

Bajo la producción de Metrovision y la dirección de Martín Sabán, la serie retomará el legado de sus primeras tres entregas, mostrando a Luna consolidada como una figura destacada en el patinaje freestyle, tras sufrir un grave accidente y fractura de tobillo durante un acto en la pista.

En estos 12 capítulos, Luna regresará a Jam & Roller y se enfrentará a nuevos desafíos emocionales y conflictos amorosos que la llevarán a tomar decisiones complicadas y a redefinir sus deseos, mientras un villano busca meterse en su camino.

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Las grabaciones tuvieron lugar en diferentes zonas de Argentina en Buenos Aires, así como en puntos clave de Cancún en México. La serie traerá reversiones de canciones ya conocidas, así como temas inéditos y la incorporación de nuevos personajes, reencuentros inesperados y aventuras.

Por otro lado, junto a este avance también se lanzó en plataformas digitales "De ti me enamoré", el primer sencillo de la nueva temporada, que marca uno de los ejes centrales e icónicos de la historia. La balada pop romántica recuerda el triángulo amoroso entre Luna, Matteo y Simón.

¿Cuándo se estrenará en Disney+?

De acuerdo con el portal digital de la plataforma Disney Plus, la próxima temporada se estrenará en la plataforma streaming de Disney+ el 24 de julio de 2026, coincidiendo con la conmemoración del 10° aniversario del estreno de la serie original, en marzo de 2016.

Finalmente, el estreno de la temporada estará acompañado por una gira por toda Latinoamérica para este 2026, con un show en vivo. La información sobre fechas y ciudades por visitar será revelada muy pronto, de acuerdo con Disney Latinoamérica.

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