El creador de contenido nigeriano-alemán Noel Robinson, mejor conocido en redes sociales como Noel Goes Crazy, llegó a la capital de México, a pocos días de iniciar la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el territorio mexicano.

El también bailarín de 24 años viajó a la Ciudad de México, luego de hacer una parada en Brasil, con el objetivo de grabar contenido para redes sociales y formar parte del ánimo futbolero que comienza a sentirse en los estados sede.

Con más 11 millones de seguidores en Instagram, Noel Robinson es un popular creador digital nacido en Múnich, conocido entre los usuarios por sus dinámicas virales de baile en espacios públicos, frente a personas desprevenidas.

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Influencers extranjeros disfrutan México rumbo al Mundial 2026

En su visita, el creador visitó uno de los monumentos históricos más importantes del corazón de la capital, el Ángel de la Independencia, ubicado en Paseo de la Reforma. En la explanada, varias personas se dieron cita para conocerlo.

Con sombreros de mariachi, playeras de la Selección Mexicana y banderas, Noel disfrutó de una cálida bienvenida de sus seguidores mexicanos. Al ritmo de "La Chona" de Los Tucanes de Tijuana, bailó y se tomó fotografías con los presentes.

"Noel, hermano. Ya eres mexicano", gritaban en coro las personas, quienes demostraron también sus mejores pasos de baile. En la reunión también estuvo presente el creador duranguense Yair "El Travieso", poniendo el ambiente con su característica bocina gigante, la cual también llevó al Mundial de Qatar 2022 y a los Juegos Olímpicos de París 2024.

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Asimismo, el creador de contenido aprovechó su visita a la capital para realizar su característico trend de baile viral, con la canción de Calm Down de Rema y Selena Gómez. Esta tendencia consiste en acercarse a personas desprevenidas, simular que les quita algún objeto y luego devolvérselo mientras comienza a bailar para "calmar" la situación.

Noel realizó el trend frente a elementos de la policía de la Ciudad de México y junto a dos "estatuas vivientes", hombres vestidos de charros, bañados de un color dorado. "La policía estaba disfrutando el ambiente y casi todos se tomaron una foto conmigo después... Solo es amor y buenas vibras en México", aclaró en Instagram.

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