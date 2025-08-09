Más Información

Muere actriz de contenido para adultos a los 24 años; ¿quién era Lina Bina?

Muere actriz de contenido para adultos a los 24 años; ¿quién era Lina Bina?

Disney Jr anuncia estrenos de 2025 hasta 2027; ¿cuáles son las series y películas que llegarán a la pantalla?

Disney Jr anuncia estrenos de 2025 hasta 2027; ¿cuáles son las series y películas que llegarán a la pantalla?

Lady Tacos de Canasta critica huaraches de Adidas tras denuncias de plagio; "los oaxaqueños andamos en ellos por pobreza"

Lady Tacos de Canasta critica huaraches de Adidas tras denuncias de plagio; "los oaxaqueños andamos en ellos por pobreza"

Modalidad 40 del IMSS: ¿cuáles son los beneficios de pagar en línea?; así puedes aumentar el monto de tu pensión

Modalidad 40 del IMSS: ¿cuáles son los beneficios de pagar en línea?; así puedes aumentar el monto de tu pensión

Niño sorprende al manejar camión de pasajeros en Durango y genera polémica en redes; video se viraliza

Niño sorprende al manejar camión de pasajeros en Durango y genera polémica en redes; video se viraliza

Recientemente, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), acusó a la marca de apropiación cultural en su nuevo modelo de sandalias llamado Oaxaca Slip On.

De acuerdo con lo señalado por el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruzla, el modelo diseñado por Willy Chavarría, incurre en un plagio a los huaraches tradicionales de la comunidad zapoteca de Villa Hidalgo Yalálag.

Ante la polémica generada por este caso, Marven, mejor conocida en redes sociales como “, quien es una Muxe originaria de Oaxaca, reaccionó al tema de explotación a la cultura y defendió a la comunidad indígena de su estado.

Leer también:

Acusan a Adidas y diseñador por plagio por sus huaraches “Oaxaca Slip On”. Foto: Especial
Acusan a Adidas y diseñador por plagio por sus huaraches “Oaxaca Slip On”. Foto: Especial

Lady Tacos de Canasta critica huaraches de Adidas

El calzado "Oaxaca Slip On" está inspirado en los huaraches tradicionales de la localidad de Villa Hidalgo Yalalag, en Oaxaca. Este diseño toma elementos del huarache original y los mezcla con el estilo moderno y urbano de Adidas con una suela ultra confort.

Aunado a ello, Lady Tacos de Canasta reiteró que nadie puede apropiarse de la cultura oaxaqueña y, en el marco del Día Internacional de las Culturas Indígenas hizo una referencia a la polémica que surge alrededor de la Guelaguetza y criticó el polémico diseño de Adidas.

"Los oaxaqueños andamos en huaraches no por comodidad tal vez por identidad pero más por pobreza", evidenciando la exotización de este artículo que es utilizado por la necesidad de calzado, ante la falta de recursos en las comunidades.

La oaxaqueña, expresó indignación ante este caso. Foto: Redes Sociales
La oaxaqueña, expresó indignación ante este caso. Foto: Redes Sociales

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses