Lady Tacos de Canasta critica huaraches de Adidas tras denuncias de plagio; "los oaxaqueños andamos en ellos por pobreza"

Recientemente, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), acusó a la marca Adidas de apropiación cultural en su nuevo modelo de sandalias llamado Oaxaca Slip On.

De acuerdo con lo señalado por el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruzla, el modelo diseñado por Willy Chavarría, incurre en un plagio a los huaraches tradicionales de la comunidad zapoteca de Villa Hidalgo Yalálag.

Ante la polémica generada por este caso, Marven, mejor conocida en redes sociales como “Lady Tacos de Canasta”, quien es una Muxe originaria de Oaxaca, reaccionó al tema de explotación a la cultura y defendió a la comunidad indígena de su estado.

Leer también: Adidas acepta reparar el daño a comunidad de Villa Hidalgo Yalálag por plagio de calzado tradicional

Acusan a Adidas y diseñador por plagio por sus huaraches “Oaxaca Slip On”. Foto: Especial

Lady Tacos de Canasta critica huaraches de Adidas

El calzado "Oaxaca Slip On" está inspirado en los huaraches tradicionales de la localidad de Villa Hidalgo Yalalag, en Oaxaca. Este diseño toma elementos del huarache original y los mezcla con el estilo moderno y urbano de Adidas con una suela ultra confort.

Aunado a ello, Lady Tacos de Canasta reiteró que nadie puede apropiarse de la cultura oaxaqueña y, en el marco del Día Internacional de las Culturas Indígenas hizo una referencia a la polémica que surge alrededor de la Guelaguetza y criticó el polémico diseño de Adidas.

"Los oaxaqueños andamos en huaraches no por comodidad tal vez por identidad pero más por pobreza", evidenciando la exotización de este artículo que es utilizado por la necesidad de calzado, ante la falta de recursos en las comunidades.

La oaxaqueña, expresó indignación ante este caso. Foto: Redes Sociales

También te interesará:

⁠Hijo de AMLO reacciona a memes de su foto en la alberca; “tenía que ser el Chavo del 8”, dice

“Guadalajara FaceLift”; ¿De qué trata la tendencia de belleza viral en TikTok?

Terremoto en Rusia: Abuelita se viraliza tras llevar a su nieto a “conocer” un tsunami; “Nunca había visto uno”

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs