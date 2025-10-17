La Oficina: lanzan primer vistazo de la versión mexicana de "The Office"

Hace unos días se publicó en redes sociales el primer vistazo de la versión mexicana de la serie estadounidense "The Office", un clásico del humor que con el paso del tiempo se convirtió en un fenómeno global de la televisión americana, reinventando el formato tradicional de la comedia y el humor a través de situaciones cotidianas del mundo laboral.

Esta serie, grabada bajo el formato de "falso documental" pretende mostrar un entorno con el que las personas puedan conectar e identificarse, tanto a nivel emocional como cultural. Su humor, el cual busca crear incomodidad en los espectadores al basarse en las relaciones y dinámicas laborales del mundo real, atrajo a todo tipo de público.

¿De qué trata "La Oficina"?

Producida por Gaz Alazraki, la serie seguirá a Jerónimo Ponce III, un hombre común y corriente que lucha por convertirse en un jefe digno de heredar la empresa familiar "Olimpo", una compañía de jabones fundada en 1975 en el corazón industrial del estado de Aguascalientes, México.

La Oficina llegará a Amazon Prime Video en 2026. Foto: Instagram @primevideomx

La producción estará protagonizada por el actor de doblaje Fernando Bonilla como Jerónimo Ponce III, el torpe y nuevo jefe de la empresa; el comediante Edgar Villa como Aniv Rubio, ejecutivo de ventas, Elena del Río como Sofi Campos, encargada del área de servicio al cliente y Fabrizio Santini como Memo Guerrero, ejecutivo de ventas y el "rompecorazones" de la oficina.

El cineasta mexicano a cargo de su producción, Gary "Gaz" Alazraki es conocido por dirigir el famoso filme mexicano de 2013 "Nosotros los nobles", la película de 2022 "El padre de la novia" y la aclamada serie de Netflix "Club de Cuervos", la cual fue nominada al Emmy Internacional a "mejor comedia".

¿Cuándo se estrena y en dónde verla?

Esta serie se integrará al catálogo de la plataforma de streaming Amazon Prime Video el próximo año, 2026. En las plataformas digitales, los usuarios ya han reaccionado a estos pequeños adelantos, compartiendo sus primeras expectativas en cuanto al desarrollo del proyecto nacional.

Mientras algunos internautas aseguran que el reto de mantener la esencia original será enorme y con muchos desafíos de por medio, otros mantienen la mente abierta ante esta nueva versión que sin duda traerá un buen rato de carcajadas con nuevas referencias a la cultura popular mexicana.

Esta serie ha sido adaptada en 14 versiones diferentes en todo el mundo, contando la versión original británica y la popular estadounidense, así como otras adaptaciones internacionales en países como Alemania, Francia, Chile, Canadá, Israel, Suecia, India y Polonia.

