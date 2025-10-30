La Granja VIP: los mejores memes que dejó la tercera noche de asamblea

La tercera noche de la Asamblea de Nominación se llevó a cabo el pasado 29 de octubre en La Granja VIP, precisando los nombres de los 4 granjeros que lucharán por permanecer una semana más el nuevo reality show que ha captado la atención en México.

La primera nominada esta semana fue Lis Vega, quien, a través de "el legado", fue escogida por Sandra Itzel -la última persona eliminada- para estar dentro de la placa esta semana. Siguió Sergio Mayer Mori, quien perdió el duelo contra Jawy Mendez.

Durante la asamblea, la cual se llevó a cabo entre algunas tensiones, los dos nombres que se unieron a la placa de nominados por votación de los otros granjeros fueron Eleazar Gómez y Manola Diez.

"La granja VIP", el nuevo relaity de TV Azteca. Foto: Instagram

Los mejores memes que dejó la noche de Asamblea de Nominación en La Granja VIP

La tercera noche de Asamblea de Nominación en La Granja VIP ha dejado una ola de memes en redes sociales, donde usuarios han expresado sus opiniones más sinceras respecto a lo ocurrido y sus preferencias con la actual placa de nominados.

Memes de la tercera asamblea de La Granja VIP. Foto: X

Diversos usuarios expresaron rápidamente su apoyo a Manola. la describieron como una gran generadora de contenido dentro del reality show.

Memes de la tercera asamblea de La Granja VIP. Foto: X

El momento de la asamblea en el que Kim Shantal le dijo cara a cara a Eleazar Gómez las razones por las cuales votó por él causó furor entre los fans.

Kim Shantal devorando y nunca defraudándonos!! 👏🔥



Eleazar:

Eres malo en la competencia.

Eres malo en la convivencia.

Subestimas siempre a las mujeres de la granja.

Y además, eres mala persona.



Lo dijo TODO.

Ni una palabra de más. 💅🏻✨#LaGranjaVIP pic.twitter.com/7ROyy6YGt2 — Fiorella Albújar (@falbujarbernuy) October 30, 2025

Algunos otros internautas expresaron su descontento con la placa de nominados, pues hay granjeros que no generan contenido en el programa y nunca han estado en riesgo de salir.

Memes de la tercera asamblea de La Granja VIP. Foto: X

Las interrupciones que hubo por parte de la producción durante la asamblea molestaron a los seguidores del programa, los usuarios comentaron que se debe "valorar lo que pasa al aire".

Ay no, llenan el programa de pura perra paja y luego cuando se van a dar sabroso en los enfrentamientos, los corretean y callan porque ya no traen tiempo #LaGranjaVIP valoren lo que pasan al aire. pic.twitter.com/GivIr1iPsD — Pablo Chagra (@pablo_chagra) October 30, 2025

Asimismo, otros internautas comentaron su tranquilidad, ya que esta semana algunos de los favoritos, Teo y La Bea -los primeros nominados en la temporada- están a salvo.

Aquí andamos tranquilos porque los únicos que me importan en esa granja son Teo y bea, y uno ya no es target de nominacion y la otra es inmune esta semana, así que todo bien todo chido #LaGranjaVIP

pic.twitter.com/AewmlGP8ik — la vida de un showsero🧡 (@iamrodrilicious) October 30, 2025

