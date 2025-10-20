La Granja VIP: los mejores memes que dejó la salida de Carolina Ross, primera eliminada de la temporada

Más Información

La noche del pasado 19 de octubre se llevó a cabo la primera eliminación en el nuevo reality show de TV Azteca, .

Los tres granjeros que esta semana corrían el riesgo de ser eliminados y perder la oportunidad de ganar el gran premio, de 2 millones de pesos, eran La Bea, César Doroteo (Teo) y Carolina Ross.

Luego de que le conductor del programa, Adal Ramones, mencionara a Teo como el primer integrante que regresaba a la granja, Carolina Ross y La Bea vivieron momentos en los que los nervios se apoderaron de ellas, que finalmente concluyeron con el anuncio de que la cantante y compositora de música regional mexicana se convertía en la primera eliminada de la temporada.

Carolina Ross, César Doroteo y La Bea, primeros nominados de La Granja VIP. Fotos: Facebook e Instagram @carolinarossmedia, @cesardoroteo y @labeastandup
Los mejores memes de la primera noche de eliminación en La Granja VIP

La primera noche de eliminación en La Granja VIP provocó una fenómeno viral, posicionando al hashtag "#LaGranjaVIP" como el trending topic numero 1 en México.

A través de redes sociales, las y los usuarios expresaron sus opiniones respecto a lo que sucedió durante el programa, desatando una ola de memes, en los que no perdonan.

Memes de la primera noche de eliminación en La Granja VIP. Foto: X
Los usuarios lamentaron la salida de Carolina Ross y dijeron que era culpa de Eleazar Gómez.

Otros se burlaron de cómo reaccionaron los demás integrantes tras el regreso de La Bea.

Memes de la primera noche de eliminación en La Granja VIP. Foto: X
A pesar de la salida de Carolina, muchos internautas celebraron la victoria de la semana de La Bea y Teo, quienes ya se han posicionado como los favoritos del público.

Sergio Mayer Mori, quien fue el capataz de esta primera semana, fue muy criticado en redes.

Usuarios destacaron que el joven tiene una "pésima actitud" y que ha resultado ser "una decepción".

Memes de la primera noche de eliminación en La Granja VIP. Foto: X
Algunos otros usuarios expresaron su desagrado por los hombres que forman parte de esta temporada.

