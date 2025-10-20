La Granja VIP: los mejores memes que dejó la salida de Carolina Ross, primera eliminada de la temporada

La noche del pasado 19 de octubre se llevó a cabo la primera eliminación en el nuevo reality show de TV Azteca, La Granja VIP.

Los tres granjeros que esta semana corrían el riesgo de ser eliminados y perder la oportunidad de ganar el gran premio, de 2 millones de pesos, eran La Bea, César Doroteo (Teo) y Carolina Ross.

Luego de que le conductor del programa, Adal Ramones, mencionara a Teo como el primer integrante que regresaba a la granja, Carolina Ross y La Bea vivieron momentos en los que los nervios se apoderaron de ellas, que finalmente concluyeron con el anuncio de que la cantante y compositora de música regional mexicana se convertía en la primera eliminada de la temporada.

Carolina Ross, César Doroteo y La Bea, primeros nominados de La Granja VIP. Fotos: Facebook e Instagram @carolinarossmedia, @cesardoroteo y @labeastandup

Los mejores memes de la primera noche de eliminación en La Granja VIP

La primera noche de eliminación en La Granja VIP provocó una fenómeno viral, posicionando al hashtag "#LaGranjaVIP" como el trending topic numero 1 en México.

A través de redes sociales, las y los usuarios expresaron sus opiniones respecto a lo que sucedió durante el programa, desatando una ola de memes, en los que no perdonan.

Memes de la primera noche de eliminación en La Granja VIP. Foto: X

Los usuarios lamentaron la salida de Carolina Ross y dijeron que era culpa de Eleazar Gómez.

CHINGUE A SU MADRE LA PRODUCCIÓN, ADAL RAMONES, FLOR RUBIO Y ELEAZAR N, Eleazar N tendría que haber sido el primer eliminado por hacer trampa toda la perra semana, No Carolina Ross, no Teo, ni mucho menos La Bea#LaGranjaVIP pic.twitter.com/0PLjhc0qJO — Don Sincero (@Patan_Principe) October 18, 2025

Otros se burlaron de cómo reaccionaron los demás integrantes tras el regreso de La Bea.

Memes de la primera noche de eliminación en La Granja VIP. Foto: X

A pesar de la salida de Carolina, muchos internautas celebraron la victoria de la semana de La Bea y Teo, quienes ya se han posicionado como los favoritos del público.

Pues no veo mucho la granja pero estos dos ya me ganaron y verlos con Taylor de fondo está bien padre, para la próxima voto por Teo y Bea#LaGranjaVIP pic.twitter.com/uaU1Syy2pi — Michelle 🧡✨🩵🪩 (@michelle20_0) October 20, 2025

Sergio Mayer Mori, quien fue el capataz de esta primera semana, fue muy criticado en redes.

Sergio Mayer Mori resultó la decepción de la Granja, se veía el típico hippie fresita guapillo que iba a ser súper transparente pero resultó ser un machito engreído prepotente #LaGranjaVIP pic.twitter.com/Dgn4VZGtd1 — Sopesencillo (@Sope_sencillo) October 20, 2025

Usuarios destacaron que el joven tiene una "pésima actitud" y que ha resultado ser "una decepción".

Memes de la primera noche de eliminación en La Granja VIP. Foto: X

Algunos otros usuarios expresaron su desagrado por los hombres que forman parte de esta temporada.

De verdad no soporto a ningún hombre de esa granja, pinches inmambles que son todo ese grupito de jawy y Eleazar #LaGranjaVIP pic.twitter.com/Tw2cVglaJT — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) October 20, 2025

