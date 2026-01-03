“La Fatshionista”, Priscila Arias, abandona Seis de Copas y explica los motivos de su salida del podcast

La influencer, activista y creadora de contenido, Priscila Arias, mejor conocida en redes como "La Fatshionista", ha anunciado su salida del exitoso podcast mexicano, "Seis de Copas", espacio en el que un grupo de amigas comparte sus experiencias, vivencias y opiniones desde la perspectiva femenina, con enfoque a la salud emocional y el autoconocimiento.

A través de redes sociales, Priscila Arias publicó dos videos en los que explica sus motivos de salida del proyecto. Arias agradeció a los fans y seguidores por el apoyo y por la popularidad que ha cobrado el podcast, sin embargo, confesó que este trabajo ha cobrado factura en su vida y está restando más de lo que suma.

"Se acaba mi participación en Seis de Copas. Es una noticia que llevo guardando desde septiembre...Esto no tiene nada que ver con nuestro género, tiene mucho que ver con nuestras formas de trabajar y con las jornadas y las maneras en las que cada una se organiza", confesó Arias en su publicación de Instagram.

Priscila Arias, mejor conocida como La Fatshionista, es una modelo, influencer, creadora de contenido y activista. Foto: Instagram @lafatshionista

La influencer y creadora de contenido, quien compartió la noticia el pasado 31 de diciembre, ha confesado que su salida del podcast está principalmente relacionada a la cantidad de tiempo que consume el proyecto en su vida.

Priscila comentó en sus videos que es una decisión que tomó de manera muy tranquila, tomando en cuenta que ella solo es una sexta parte del proyecto y fuera de negarle la posibilidad de crecer con el podcast a sus colegas y amigas, simplemente se retira.

Arias ha afirmado que llevaba tiempo intentando concentrarse en su salud, es sus proyectos individuales y en su marca de "la Fatshionista", pero constantemente se veía obligada a ponerlo de lado, para mantenerse a flote con el ritmo del podcast y el nivel de trabajo y tiempo que requiere el proyecto.

En otra publicación conjunta, hecha por Priscila Arias y la cuenta oficial de "Seis de Copas" en TikTok, la Fatshionista confiesa: "Es un pryecto que me pide más de lo que quiero dar, más de lo que puedo dar y más de lo que me da en muchos aspectos...No puedo con la exigencia que necesita el proyecto...No me da para avanzar en otras cosas".

A través de su reel en Instagram, Priscila también confesó que el ritmo de trabajo y la saturación de su agenda y de su mente han generado problemas en su relación, por lo que ella y su prometido, Ivan, han decidido separarse por un tiempo.

La creadora de contenido afirmó que su pareja y ella seguirán trabajando en reparar los conflictos que han surgido -mediante terapia de parejas, entre otros-, y que, sin importar cual sea la decisión que tomen, espera se respete, pues no afecta a nadie más que a ellos dos.

A lo largo de ambos contenidos, Arias hizo hincapié en su agradecimiento a sus seguidores por el apoyo constante, celebró los 10 años desde el inicio del proyecto de La Fatshionista, y confirmó que Seis de Copas seguirá con sus actividades sin ella.

En redes, Hola Sunshine, Fernanda Martín, Diana Wong, María Bolio y Mónica Makaco, las demás integrantes del podcast, han demostrado su apoyo a Priscila Arias, dejando claro que la salida de Arias se da en buenos términos y mantienen una relación amistosa y de respeto.

