Más Información

La Casa de Los Famosos 3: cuarta gala de nominación deja ola de memes; usuarios no perdonan

La Casa de Los Famosos 3: cuarta gala de nominación deja ola de memes; usuarios no perdonan

¿Cuáles son las efemérides de hoy, 21 de agosto?; conoce qué se celebra este jueves

¿Cuáles son las efemérides de hoy, 21 de agosto?; conoce qué se celebra este jueves

¿Qué es el Síndrome DYRK1A?; conoce sus principales síntomas

¿Qué es el Síndrome DYRK1A?; conoce sus principales síntomas

Erika Buenfil denuncia robo en plaza Mítikah; acusa que personal de seguridad "no ayudó en nada"

Erika Buenfil denuncia robo en plaza Mítikah; acusa que personal de seguridad "no ayudó en nada"

Mexicano se disculpa con Katy Perry tras asistir a Venga la Alegría; “sí deberían disculparse”, dice la cantante

Mexicano se disculpa con Katy Perry tras asistir a Venga la Alegría; “sí deberían disculparse”, dice la cantante

La cuarta noche de nominaciones en , se llevó a cabo el pasado miércoles 20 de agosto y dejó tanto al público como a los habitantes boquiabierta, por todas las sorpresas que hubo.

Esta semana, la “Jefa” integró una dinámica con puerquitos de cerámica, en la que cada habitante debía tomar uno antes de entrar a realizar su nominación y romperlo tras repartir sus votos. Los puerquitos contaban con una variedad de indicaciones especiales que podrían modificar los votos emitidos por cada habitante, por lo que la noche de nominaciones se llevó a cabo con más nervios y estrés que lo usual.

Finalmente, la sorpresa más grande de la noche se dio cuando se anunciaron a los nominados de la noche, en la que resultaron votados ocho miembros, de los 12 que habitan en la casa esta semana; un nuevo récord para el reality show.

Lee también

La placa de nominados esta cuarta semana en La Casa de Los Famosos 2025, excluyó únicamente a Elaine Haro y Aldo De Nigirs, pues Facundo y Aarón Mercury cuentan con inmunidad, poniendo en riesgo de eliminación a Alexis Ayala, Guana, Priscila Valverde, Abelito, Dalilah Polanco, Mar Contreras, Mariana Botas y Shiky.

Los mejores memes de la cuarta noche de nominaciones en La Casa de Los Famosos 2025

Este hecho sin precedentes dejó millones de reacciones de usuarios en redes sociales, quienes estuvieron igual de sorprendidos que los habitantes de la casa.

La nominación de Abelito, a manos de puntos extra que gabó Mariana, causó humor entre muchos usuarios.

Lee también

Otros internautas quedaron anonadados con la nominación de Abelito.

Memes de la cuarta noche de nominaciones en La Casa de Los Famosos 3. Foto: X
Memes de la cuarta noche de nominaciones en La Casa de Los Famosos 3. Foto: X

Los internautas lamentaron que no haya estado nominada esta semana Elaine, pues comentaron que "no soportan" sus reacciones.

Algunos destacaron lo revelado en la noche de cine, en la que Mar le sirvió espagueti del piso a Priscila, y luego su comentario tajante a Elaine.

Memes de la cuarta noche de nominaciones en La Casa de Los Famosos 3. Foto: X
Memes de la cuarta noche de nominaciones en La Casa de Los Famosos 3. Foto: X

Lee también

Otros usuarios han destacado la "necesidad" de eliminar a Alexis por el tipo de conductas "egocéntricas" y "prepotentes" que tiene con los integrantes del Cuarto Día.

La ola de memes también incluyó los de sorpresa, refiriéndose a la noche tan intensa que vivieron los habitantes con 8 nominados.

Memes de la cuarta noche de nominaciones en La Casa de Los Famosos 3. Foto: X
Memes de la cuarta noche de nominaciones en La Casa de Los Famosos 3. Foto: X

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu/aosr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses