La Casa de Los Famosos 3: cuarta gala de nominación deja ola de memes; usuarios no perdonan

La cuarta noche de nominaciones en La Casa de Los Famosos México, se llevó a cabo el pasado miércoles 20 de agosto y dejó tanto al público como a los habitantes boquiabierta, por todas las sorpresas que hubo.

Esta semana, la “Jefa” integró una dinámica con puerquitos de cerámica, en la que cada habitante debía tomar uno antes de entrar a realizar su nominación y romperlo tras repartir sus votos. Los puerquitos contaban con una variedad de indicaciones especiales que podrían modificar los votos emitidos por cada habitante, por lo que la noche de nominaciones se llevó a cabo con más nervios y estrés que lo usual.

Finalmente, la sorpresa más grande de la noche se dio cuando se anunciaron a los nominados de la noche, en la que resultaron votados ocho miembros, de los 12 que habitan en la casa esta semana; un nuevo récord para el reality show.

La placa de nominados esta cuarta semana en La Casa de Los Famosos 2025, excluyó únicamente a Elaine Haro y Aldo De Nigirs, pues Facundo y Aarón Mercury cuentan con inmunidad, poniendo en riesgo de eliminación a Alexis Ayala, Guana, Priscila Valverde, Abelito, Dalilah Polanco, Mar Contreras, Mariana Botas y Shiky.

Los mejores memes de la cuarta noche de nominaciones en La Casa de Los Famosos 2025

Este hecho sin precedentes dejó millones de reacciones de usuarios en redes sociales, quienes estuvieron igual de sorprendidos que los habitantes de la casa.

La nominación de Abelito, a manos de puntos extra que gabó Mariana, causó humor entre muchos usuarios.

Mariana metiendo al Abelito a la placa JAJAJAJAKJAJA que reina la verdad #LaCasaDeLosFamosososMx3 #LaCasaDeLosFamososMexico#LaCasaDeLosFamososMxpic.twitter.com/M8c4lmQwkW — Adal Gr 🇲🇽 (@adalgrijalva) August 21, 2025

Otros internautas quedaron anonadados con la nominación de Abelito.

Memes de la cuarta noche de nominaciones en La Casa de Los Famosos 3. Foto: X

Los internautas lamentaron que no haya estado nominada esta semana Elaine, pues comentaron que "no soportan" sus reacciones.

Esta niña Elaine es la más inventada, exagerada e insoportable de la casa ughhh



La que más me urge que la nominen para sacarla y no la nominaron 🙄#LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMx3 #LaCasaDeLosFamososMexico pic.twitter.com/JN4A7XqbJA — Mony Dolores ✨ (@MonicaSM77) August 21, 2025

Algunos destacaron lo revelado en la noche de cine, en la que Mar le sirvió espagueti del piso a Priscila, y luego su comentario tajante a Elaine.

Memes de la cuarta noche de nominaciones en La Casa de Los Famosos 3. Foto: X

Otros usuarios han destacado la "necesidad" de eliminar a Alexis por el tipo de conductas "egocéntricas" y "prepotentes" que tiene con los integrantes del Cuarto Día.

La ola de memes también incluyó los de sorpresa, refiriéndose a la noche tan intensa que vivieron los habitantes con 8 nominados.

Memes de la cuarta noche de nominaciones en La Casa de Los Famosos 3. Foto: X

