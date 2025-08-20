Más Información
Cheems, el perrito que conquistó las redes, conmueve con un mensaje 2 años después de su partida; “todavía estoy aquí”
El pasado 18 de agosto de 2023 se confirmó la muerte de Balltze, un Shiba Inu originario de Hong Kong y conocido en todo el mundo como "Cheems". El anuncio lo hicieron sus dueños, quienes informaron que el canino no pudo superar una cirugía de toracentesis.
La noticia se difundió rápidamente y conmovió a millones de personas que lo habían convertido en uno de los personajes más queridos de internet. Su imagen, convertida en memes, trascendió idiomas y fronteras, hasta convertirse en parte de la cultura digital global.
Lee también: ¿El “Cheems” mexicano? Se viraliza foto de "lomito" que podría ser la nueva imagen de memes
Cheems manda emotivo mensaje tras 2 años de su muerte
A dos años de su partida, los dueños de Cheems publicaron un homenaje en su cuenta oficial de Instagram. La publicación incluyó un mensaje redactado como si el propio perro hablara a sus seguidores.
El texto decía: “Toc toc, han pasado dos años desde que tomé mi larga siesta. ¿Cómo están todos últimamente? Sé que lo están haciendo muy bien, sigan así”.
Junto a estas palabras, los dueños invitaron a la comunidad a recordar que, aunque el perrito ya no esté físicamente, su presencia se mantiene viva “flotando en los cielos y a través de internet, siempre listo para sacar una sonrisa”.
El post fue acompañado por imágenes de un altar con fotografías del Shiba Inu, lo que generó miles de reacciones y comentarios de personas que aún lo recuerdan con afecto.
Lee también: Cheems: ¿cuál es la raza del perrito viral de los memes y de qué murió?
¿Quién fue Cheems y por qué se convirtió en un ícono de internet?
Cheems fue un perro de raza Shiba Inu que vivía en Hong Kong. Su fama comenzó en redes sociales gracias a memes en los que aparecía con gestos peculiares y frases alteradas mediante un juego de palabras: la letra n era sustituida por la m, lo que dio origen a expresiones como “me da amsiedad”.
El nombre de “Cheems” surgió en un foro de Reddit. Los usuarios lo bautizaron así por su gusto por las “cheemsburgers”, término que hacía referencia a las hamburguesas con queso. Desde ese momento, su imagen se volvió viral y comenzó a aparecer en todo tipo de publicaciones, hasta consolidarse como uno de los perros más famosos de internet.
En Instagram alcanzó más de 700 mil seguidores. Allí, sus dueños compartían fotografías de su vida cotidiana, lo que fortaleció la conexión con su comunidad digital.
También te interesará:
Javier Alatorre presenta imagen de Nicolás Maduro y usuarios lo trolean por parecido; comparten los mejores memes
De la IA a la vida real; bebé recibe el nombre de Chat Yipiti
¿Cuándo empieza la temporada de frentes fríos en México?; estos serán los estados más afectados, según el SMN
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
akv