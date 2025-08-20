Cheems, el perrito que conquistó las redes, conmueve con un mensaje 2 años después de su partida; “todavía estoy aquí”

El pasado 18 de agosto de 2023 se confirmó la muerte de Balltze, un Shiba Inu originario de Hong Kong y conocido en todo el mundo como "Cheems". El anuncio lo hicieron sus dueños, quienes informaron que el canino no pudo superar una cirugía de toracentesis.

Cheems. Foto: Captura de pantalla

La noticia se difundió rápidamente y conmovió a millones de personas que lo habían convertido en uno de los personajes más queridos de internet. Su imagen, convertida en memes, trascendió idiomas y fronteras, hasta convertirse en parte de la cultura digital global.

Cheems manda emotivo mensaje tras 2 años de su muerte

A dos años de su partida, los dueños de Cheems publicaron un homenaje en su cuenta oficial de Instagram. La publicación incluyó un mensaje redactado como si el propio perro hablara a sus seguidores.

El texto decía: “Toc toc, han pasado dos años desde que tomé mi larga siesta. ¿Cómo están todos últimamente? Sé que lo están haciendo muy bien, sigan así”.

Junto a estas palabras, los dueños invitaron a la comunidad a recordar que, aunque el perrito ya no esté físicamente, su presencia se mantiene viva “flotando en los cielos y a través de internet, siempre listo para sacar una sonrisa”.

Cheems. Foto: Captura de pantalla

El post fue acompañado por imágenes de un altar con fotografías del Shiba Inu, lo que generó miles de reacciones y comentarios de personas que aún lo recuerdan con afecto.

¿Quién fue Cheems y por qué se convirtió en un ícono de internet?

Cheems fue un perro de raza Shiba Inu que vivía en Hong Kong. Su fama comenzó en redes sociales gracias a memes en los que aparecía con gestos peculiares y frases alteradas mediante un juego de palabras: la letra n era sustituida por la m, lo que dio origen a expresiones como “me da amsiedad”.

Cheems. Foto: X

El nombre de “Cheems” surgió en un foro de Reddit. Los usuarios lo bautizaron así por su gusto por las “cheemsburgers”, término que hacía referencia a las hamburguesas con queso. Desde ese momento, su imagen se volvió viral y comenzó a aparecer en todo tipo de publicaciones, hasta consolidarse como uno de los perros más famosos de internet.

Cheems, el perro de los memes. Foto: Instagram

En Instagram alcanzó más de 700 mil seguidores. Allí, sus dueños compartían fotografías de su vida cotidiana, lo que fortaleció la conexión con su comunidad digital.

