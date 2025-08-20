El Supernovas Strikes 2025 provocó más que emoción por los combates: también encendió la polémica entre dos creadoras de contenido. Caeli, cuyo nombre real es Patricia Caeli Santaolalla, declaró su intención de enfrentarse en el ring a Yoseline Hoffman, conocida como YosStop, reavivando una rivalidad que el público no había olvidado.

Con una historia publicada en su cuenta de en Instagram, Caeli dejó claro que subir al ring contra Hoffman sería un momento esperado por sus seguidores.

"¿Contra quién sería épico ver una pelea? Contra YosStop. Ustedes saben que siempre ha habido rivalidad. Hablaba mal de mí y verla en el ring, estaría increíble. Yo sí me subo", declaró.

YosStop reacciona a propuesta de Caeli

Ante las declaraciones de la influencer, Yoseline reaccionó mediante un clip en redes, donde indicó que consideraba que las diferencias entre ambas se habían resuelto años atrás, tras una conversación en la que limaron asperezas.

En el mensaje, YosStop comentó: "¿Otra vez tienes hambre, verdad? Hambre de fama, atención, de ser vista... cada que quieres ser relevante, hablas de mí. ¿Cuál es la lógica? Que cuando te gane digas que me golpeó de más y te hagas la víctima. Acepto que te insulté y hablé mal de ti, pero me he disculpado contigo".

Ay Caeli… ya supérame. Ay Caeli… ya supérame. Publicada por SOMOS DOS en Martes, 19 de agosto de 2025

Además, recordó que durante aquella conversación, la creadora de contenido intentó besarla sin su consentimiento y le propuso una relación más cercana bajo circunstancias que ella no aceptó. Por ello, reafirmó su negativa a subir al ring:

"No Caeli, no me voy a subir a un ring a golpearte, te deseo cosas buenas y se acabó".

Además señaló que actualmente sus objetivos y proyectos se encuentran en un plano distinto, y que participar en una pelea con ella no forma parte de sus prioridades.

"Tienes una distorsión de la realidad. Los problemas no se resuelven con golpes, la que tiene un problema eres tú", concluyó.

