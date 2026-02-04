Jugo de limón con cúrcuma: el combo natural eficaz; ¿cuándo tomarlo y qué aporta al cuerpo?

El jugo de limón con cúrcuma se incorpora en rutinas alimentarias actuales como remedio casero.

Su consumo se realiza principalmente en la primera comida del día, con el objetivo de facilitar la absorción de nutrientes y contribuir al alivio de malestares digestivos y articulares.

La combinación de limón y cúrcuma forma parte de prácticas de bienestar que integran ingredientes de origen natural.

Esta preparación se ingiere habitualmente durante la mañana, momento en el que el organismo retoma la actividad tras el descanso nocturno. Según quienes la consumen, la bebida se incorpora al desayuno como una alternativa a las opciones habituales.

Descifrando el té de cúrcuma con limón. Fuente: Freepik.

Momento recomendado para su consumo

La ingesta matutina es el horario más frecuente para esta mezcla. Se le atribuye un efecto desinflamatorio a nivel estomacal y una sensación de ligereza corporal. Además, algunas personas la incluyen en su rutina diaria con la expectativa de prevenir afecciones respiratorias y reforzar el sistema inmunológico.

Aportes nutricionales y efectos atribuidos

El jugo de limón con cúrcuma aporta minerales como potasio, sodio, calcio, cobre, hierro, magnesio y zinc. También contiene vitaminas C, E y K. La cúrcuma incluye curcumina, compuesto responsable de su color amarillo intenso, al que se le asignan propiedades antibacterianas y cicatrizantes.

Entre los efectos asociados a este hábito se menciona la reducción de gases y el alivio de síntomas vinculados al síndrome del intestino irritable, como náuseas o sensación de vómito. La planta es utilizada como analgésico natural y se le atribuye una acción desinflamatoria que podría disminuir molestias en músculos y huesos, motivo por el cual algunas personas con artritis la consumen. En cuanto a la pérdida de peso, no existe evidencia científica suficiente que respalde este efecto.

El té de cúrcuma tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias / Foto: Unsplash

Origen, presentaciones y recomendaciones

La cúrcuma es una planta originaria de la India, perteneciente a la familia del jengibre. El polvo se obtiene de su tallo subterráneo y su nombre deriva del término árabe kurkum. En distintos contextos se la denomina azafrán asiático. Se caracteriza por ser baja en calorías y grasas, aunque presenta un alto contenido de hidratos de carbono.

Este ingrediente se comercializa en cápsulas, tabletas, extractos y polvos, además de utilizarse como suplemento alimenticio. Profesionales de la salud señalan que el consumo en forma de té o jugo permite aprovechar mejor sus propiedades, y recomiendan realizar una consulta médica previa antes de incorporar estos remedios caseros de manera habitual.

