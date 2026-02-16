Más Información

Jimmy, de "Pongámoslo a prueba", y Flores el Patrón se enfrentarán en el ring; fecha, lugar y todos los detalles del combate

Jimmy, de "Pongámoslo a prueba", y Flores el Patrón se enfrentarán en el ring; fecha, lugar y todos los detalles del combate

Miércoles de Ceniza 2026; ¿cuándo es y qué significa?; aquí te contamos

Miércoles de Ceniza 2026; ¿cuándo es y qué significa?; aquí te contamos

Muere Miss Penny, gatita de Tiny Chef; así se despidió el famoso personaje de su mascota

Muere Miss Penny, gatita de Tiny Chef; así se despidió el famoso personaje de su mascota

¿Quién es AJ Scaramucci?; empresario adquiere carta Pokémon de Logan Paul en más de 16 mdd

¿Quién es AJ Scaramucci?; empresario adquiere carta Pokémon de Logan Paul en más de 16 mdd

Muere Hideki Sato, creador de las consolas SEGA, a los 77 años; esta fue su trayectoria

Muere Hideki Sato, creador de las consolas SEGA, a los 77 años; esta fue su trayectoria

El dejó de ser exclusivo de los profesionales y ahora también se convirtió en espectáculo digital.

En México, los combates entre celebridades e influencers han encendido las redes sociales y agotado boletos en cuestión de horas, confirmando que el ring también es terreno de likes y reproducciones.

Supernova Génesis se llevará a cabo el 26 de abril de 2026 en la Arena CDMX. Foto: X
Supernova Génesis se llevará a cabo el 26 de abril de 2026 en la Arena CDMX. Foto: X

Uno de los eventos que impulsó esta ola fue Supernova, una función que mezcló espectáculo y rivalidades digitales. Ahí destacaron combates como el de Alana frente a Gala Montes, además del enfrentamiento entre Escorpión Doradoy Franco Escamilla, donde el humor y la intensidad se apoderaron del cuadrilátero.

Jimmy y Flores el Patrón calientan el ring

La tendencia continúa y ahora toma un giro con causa. A la par de nuevas ediciones de estos espectáculos, se prepara Knockout al Cáncer, una velada que busca combinar nocauts con solidaridad.

Lee también:

Esta vez, todas las miradas apuntan a dos personalidades con fuerte presencia en redes sociales: Jimmy, rostro del proyecto digital “Pongámoslo a prueba”, y el empresario viral conocido como “Flores el Patrón”, quienes llevarán su popularidad del mundo online al cuadrilátero en uno de los combates más esperados de la velada.

¿Cuándo y dónde será la pelea?

La pelea está programada para el 21 de marzo. A partir de las 17:00 horas, las puertas de Grand Forum, Coyoacán, se abrirán para dar paso a una velada que combinará intensidad sobre el ring, espectáculo en el escenario y un objetivo solidario que marcará el tono de la noche.

Lee también:

Las entradas ya pueden adquirirse a través de Passline por 750 pesos. Para quienes no puedan asistir, la velada también se transmitirá en vivo mediante el canal oficial del evento en YouTube.

Asimismo, entre combate y combate, el ring se transformará en escenario musical, pues el público podrá disfrutar shows en vivo de Marlene Calderón, Perro Pachamama, El Negro Más Guapo, Corpus, la banda Seguimos Volando, Kp Caramelo, Tony Balardi, entre otros, quienes aportarán ritmo, humor y energía.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]