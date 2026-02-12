Supernova Génesis: Samadhi Zendejas renuncia a su pelea con Alana Flores; “me duele no poder estar ahí”

La cartelera de Supernova Génesis 2026 sufrió un cambio previo a su cita en la Arena Ciudad de México. La actriz Samadhi Zendejas anunció que no participará en la pelea estelar contra Alana Flores, programada para el 26 de abril.

Alana Flores vs Samadhi Zendejas - Foto: Supernova: Genesis

¿Por qué Samadhi Zendejas no peleará en Supernova Génesis 2026?

A través de un comunicado publicado en Instagram, la actriz mexicana informó que su participación en el evento de boxeo de influencers no podrá concretarse.

En el mensaje explicó que, pese a su proceso de preparación, no se lograron alinear los elementos necesarios para formalizar su presencia en el combate ante Alana Flores, quien figuraba como su rival en la pelea principal de Supernova Génesis 2026.

La actriz señaló que tomó la decisión con base en la planeación de su carrera y en coordinación con su equipo de trabajo. También agradeció el respaldo recibido por parte de sus seguidores y de las marcas que la acompañan en distintos proyectos.

Tras cerrar este capítulo, indicó que continuará enfocada en nuevos compromisos profesionales.

Lee también: La Cotorrisa llega a Netflix con Supernova Génesis 2026; ¿cuándo y a qué hora ver el evento de box?

¿Quiénes pelearán en Supernova Génesis 2026?

Pese a la baja de Samadhi Zendejas, el evento mantiene una cartelera integrada por creadores de contenido y figuras digitales que subirán al ring el próximo 26 de abril en la Arena Ciudad de México.

Ari Geli vs Milica

El combate femenino entre Ari Geli y Milica fue uno de los primeros en anunciarse durante una transmisión en Twitch.

El Abraham vs Nando

El mexicano El Abraham se enfrentará a Nando en un duelo entre streamers que surgió tras intercambios en redes sociales.

Lupita Villalobos vs Kim Shantal

Lupita Villalobos, integrante de “Las Alucines”, peleará contra Kim Shantal, en otro enfrentamiento que surgió en plataformas digitales.

Mario Bautista vs Aarón Mercury

El cantante Mario Bautista regresará al ring para medirse ante el tiktoker Aarón Mercury.

Lonche vs Willito

Lonche y Willito protagonizarán un combate entre creadores de contenido que trasladarán su relación al cuadrilátero.

