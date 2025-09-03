James Gunn anuncia secuela de "Superman"; revela título, fecha de estreno y una misteriosa imagen

La película de Superman, estrenada el pasado 9 de julio fue un éxito total, por lo que se dio a conocer una secuela.

El codirector de DC Studios, James Gunn, dio una noticia inesperada a través de X.

Lo anterior, sorprendió a muchos de los fanáticos, ya que no esperaban un anuncio tan temprano de la próxima secuela de Superman.

La historia sobre el personaje que llega proveniente del planeta Kriptón supone nueva era en DC Comics. Foto: Warner Bros. Pictures

Lee también Series Netflix: ¿cuántos capítulos tiene la parte 2 de la segunda temporada de Merlina?; conoce sus títulos

James Gunn anuncia secuela de "Superman"

Por medio de la plataforma X, James Gunn dio la sorprendente noticia de una nueva película de Superman que se llamará “El hombre del mañana” y se estrenará en cines el 9 de julio de 2027.

Si bien la fecha de lanzamiento parece lejana, el anuncio oficial ofrece una nueva y fascinante mirada al Universo Extendido de DC bajo la dirección de Gunn. Por lo que se espera que esta nueva entrega no decepcione.

Sin embargo, este anuncio viene acompañado de una imagen que ha acaparado toda la atención sobre la próxima trama de la película y se trata de una caricatura de Lex Luthor y Superman. Esta imagen simple, pero poderosa, ha generado innumerables teorías.

Man of Tomorrow. In theatres July 9, 2027. pic.twitter.com/hegJEuRMTk — James Gunn (@JamesGunn) September 3, 2025

También te interesará:

Series Netflix: One Piece lanza primer tráiler de la segunda temporada; esto se sabe del estreno

Estrenan tráiler de “Marvel Zombies”; sería la primera serie animada de Disney+ clasificada solo para adultos

Demon Slayer: El Castillo Infinito; Cinemex lanza vasos coleccionables de la película y revela fecha de venta

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xmg/aosr