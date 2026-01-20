⁠Intervención de EU en Venezuela despierta esperanza en Chely: “no me preocupa quién administre el petróleo”

El pasado 3 de enero marcó un punto de inflexión en la crisis política venezolana, cuando fuerzas especiales de Estados Unidos detuvieron en Caracas a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico y terrorismo.

Maduro y Cilia en su traslado a la Corte. Foto: EFE

La noticia sobre la detención del mandatario venezolano se difundió con rapidez y generó varias reacciones, tanto dentro como fuera de Venezuela. Para muchos venezolanos, el anuncio fue difícil de asimilar; para otros, abrió la posibilidad de un cambio político tras años de crisis económica y social.

Nicolás Maduro. Foto: Especial

Para los venezolanos que viven fuera de su país, la noticia estuvo acompañada de una fuerte carga emocional, vinculada a la migración forzada y a la preocupación constante por familiares que permanecen en territorio venezolano.

Entre quienes vivieron el momento fuera de su país se encuentra Chely Schneider, una influencer venezolana, radicada en Chile desde hace 8 años, quien en entrevista con EL UNIVERSAL, relató cómo vivió la captura de Maduro.

“Pensé que era una broma. Después fue algo muy fuerte de procesar. Sentí ganas de llorar, una mezcla de alivio, sorpresa y esperanza”.

Información limitada, censura y miedo en Venezuela

Aunque reside fuera del país, la creadora de contenido mantiene contacto permanente con su familia en Ciudad Ojeda, en el estado Zulia, donde relató tardaron en enterarse sobre la captura de Maduro.

“Allá casi no se enteraron de lo que estaba pasando. Los medios chavistas no muestran todo”, explicó, en referencia a la censura informativa y al control de medios en Venezuela.

Según su testimonio, la percepción de los hechos varía según la región. Mientras en Caracas se han reportado apagones recurrentes, detenciones y operativos de seguridad, en otras zonas prevalecen el silencio, la cautela y el temor ciudadano.

“Hay mucho miedo, una sensación constante de incertidumbre y de no saber qué hacer. A la gente le da temor salir de sus casas por las explosiones, los saqueos y la violencia”, afirmó.

🇻🇪 | URGENTE: Guardia Nacional está cortando la electricidad en la zona de El Paraíso, Caracas. pic.twitter.com/TICMO5Xs96 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 6, 2026

Más allá del control del petróleo venezolano

Ante este panorama, subrayó que, aunque en redes sociales el debate suele centrarse en el petróleo venezolano, y el interés de Estados Unidos, su principal preocupación como venezolana se relaciona con las condiciones de vida, los derechos humanos y la libertad en su país.

"No me preocupa tanto quién lo administre, siempre y cuando eso permita que, en el futuro, al país le vaya mejor (…) sé que muchas personas están en contra y piensan que Donald Trump solo actuó para quedarse con el petróleo, pero la pregunta que yo me hago es: ¿cuándo realmente hemos visto los beneficios del petróleo para el país?", sostuvo.

"Cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo, en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países", indicó en un comunicado la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Foto: AFP

Además, reconoció que una eventual apertura económica, la llegada de empresas estadounidenses y la inversión extranjera podrían generar oportunidades económicas, empleo y reactivación económica en el país.

“A largo plazo, podría ser positivo para Venezuela (…) Muchas personas y profesionales están fuera de Venezuela porque allá no conseguían trabajo. Ahora varias personas quieren regresar, porque sienten que se abren nuevas oportunidades. Piensan que, por fin, podrían ejercer la carrera que estudiaron."

La falta de libertad y la represión política

Sin embargo, más allá del ámbito económico, la creadora de contenido enfatizó que la falta de libertad, la represión política y el miedo a expresar opiniones siguen siendo preocupaciones centrales en Venezuela.

Relató que familiares vinculados a las fuerzas armadas, la policía y los organismos de seguridad no pueden manifestar abiertamente su postura política.

"Me duele que ellos no tengan la libertad de decir: “No quiero apoyar a este presidente ni a este gobierno”, aunque su vocación sea servir y luchar por su país(...) muchos se guardan sus opiniones por miedo a las represalias".

Incluso, reconoció haber sentido temor de pronunciarse públicamente en redes sociales, especialmente tras los señalamientos sobre el respaldo ciudadano a María Corina Machado y el proceso de votación en Venezuela.

"A mí me pasó: hace alrededor de un año y medio, cuando se habló de que María Corina había obtenido la mayoría de los votos, yo tenía mucho miedo de hacer publicaciones o expresar mi postura en redes sociales, porque temía que pudieran buscar a mi familia y hacerles daño por lo que yo decía desde afuera".

Una historia marcada por la migración venezolana

Chely llegó a Chile a los 13 años, cuando la situación en Venezuela se volvió insostenible.

"No había comida ni agua; pasábamos hasta 15 días sin luz y otros 15 sin agua. Mi mamá estaba fuera del país, trabajando en Colombia, y sobrevivíamos gracias a lo que ella nos enviaba. Cuando regresó a Venezuela, me dijo: “Hija, quiero que te vayas a estudiar afuera, quiero una mejor calidad de vida para ti y mejores oportunidades educativas”. Así fue como tomé la decisión de venir a Chile."

Desde entonces, ha seguido de cerca la situación política en Venezuela. Por ello, la detención de Nicolás Maduro reactivó emociones que pensó superadas.

“Fue una alegría inmensa y un shock, porque es algo que durante años uno le pide a Dios: ‘por favor, que Nicolás Maduro se vaya y que Venezuela sea libre’”, concluyó.

