"Nos pidieron 500 dólares para liberarnos": Julián Mazoy y Jeff Martínez narran el terror que vivieron tras ser retenidos en Venezuela

Entre miedo e incertidumbre, los periodistas Julián Mazoy y Jeff Martínez compartieron el angustiante episodio que vivieron durante su estancia en Venezuela, luego de ser retenidos por 17 horas tras ingresar al país sudamericano.

A través de una entrevista con la periodista Azucena Uresti en Radio Fórmula, relataron cómo fueron retenidos por varias horas y enfrentaron momentos de alta tensión.

“Al último, en modo de broma, pero sabemos que no era una broma, nos pidieron 500 dólares para podernos liberar y si no, no íbamos a volver a ver nuestras familias […] Eso fue una presión, una extorsión”, expresó el periodista colombiano Jeff Martínez.

Lee también Tras 17 horas, autoridades venezolanas liberan a periodista mexicano Julián Mazoy; “por ahora estoy bien”, dice

No obstante, aseguró: “como había tanta presión mediática, fue que nos liberaron y no nos pidieron absolutamente nada”.

Así fue la conversación entre Julián Mazoy y Jeff Martínez con autoridades venezolanas

Por su parte, Mazoy explicó: “Por ocasiones jugaban a esta estrategia del buen policía y el mal policía. Por ocasiones podían ser bastante amables, pero cuando una serie de chistes empiezan a realizarlo personas con rifles largos, armas largas y con pistolas, mientras apuntan y te enseñan las esposas, dejan de ser realmente chistes”.

“Había una preocupación genuina de ellos de que fuéramos a salir a decir lo que sucedió, por eso nos quisieron retener más tiempo, esperaron el tiempo para que se redujera la presión sobre los asuntos que suceden en Venezuela en estos momentos y ya después poderlo soltar sin que tuviéramos el impacto mediático que tenemos”, añadió.

Lee también Diputado de Morena propone descanso o pago doble el día del cumpleaños: ¿qué cambiaría en la Ley Federal del Trabajo?

En tanto, Jeff detalló que las autoridades venezolanas mencionaron: “No somos agentes fronterizos normales. Ustedes saben quiénes somos y lo que les puede pasar. Así que no nos tomen acá como una policía normal, porque nosotros no hacemos un procedimiento normal”.

Finalmente, el periodista colombiano dijo "después de dos horas fue que nos enseñaron un libro, como en seña de 'Somos el SEBIN y mira lo que podemos hacer'", refiriéndose al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

🔴“Nos pidieron 500 dólares para podernos liberar y si no, no íbamos a volver a ver a nuestras familias”, me cuenta Jeff Martínez, periodista colombiano, quien junto al mexicano Julián Mazoy (@MazoyJulian), fue detenido en Venezuela.



Así la extorsión que vivieron en territorio… pic.twitter.com/dyejQIWuYl — Azucena Uresti (@azucenau) January 8, 2026

También te interesará:

¿Cómo podar la flor de Nochebuena para que sobreviva después de las fiestas? Guía paso a paso

Beca Rita Cetina 2026: ¿cuáles son los requisitos para el registro? Sigue el paso a paso

Calendario SEP: ¿cuándo terminan las vacaciones de invierno? Conoce la fecha del regreso a clases

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aosr