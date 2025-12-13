Influencer Cielo Anais causa furor en redes por disfraz de la Virgen de Guadalupe

Este viernes 12 de diciembre, miles de feligreses se reunieron en la Basílica de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac de la alcaldía Gustavo A. Madero para llevar a cabo la tradicional celebración religiosa anual en honor a la Virgen de Guadalupe, una de las figuras más veneradas en México y diversos países de América Latina.

Entre los festejos y muestras de fe, hubo un caso en especial que llamó la atención de la comunidad católica, pues consideraron que la acción de una creadora de contenido fue "inapropiada" y que solo buscaba llamar la atención utilizando un tema sensible para cientos de mexicanos. La opinión pública se dividió, pues mientras algunos defienden su derecho a expresarse de forma libre, otros critican su comportamiento.

Asistencia de peregrinos a la Basílica rompe récord; llegan 12 millones 800 mil personas, informa el alcalde de la GAM. (Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL)

¿Qué hizo la creadora de contenido?

La influencer y modelo mexicana Cielo Anais Salazar causó polémica en redes sociales luego de asistir a la ceremonia de festejo en la Basílica de Guadalupe disfrazada de la Virgen de Guadalupe. "Un honor ser voz en esta bendecida y gran celebración", escribió Anais en su cuenta de TikTok.

La también nutrióloga profesionista se presentó en el lugar con un vestido rojo ceñido al cuerpo sin tirantes, con un velo brillante de color verde largo con bordes dorados y una corona sobre su cabeza, simulando la vestimenta de la Virgen de Guadalupe, advocación de la madre de Jesucristo en la iglesia católica.

El gesto de la creadora de contenido no pasó desapercibido en las plataformas digitales, pues a los pocos minutos la publicación se llenó de comentarios y críticas en contra de su acción. Algunos de los mensajes que más se pudieron leer en la plataforma de TikTok fueron:

"Es una falta de respeto".

"Pues si no es una fiesta de disfraces RESPETA".

"De muy mal gusto de tu parte... Total falta de respeto".

"No soy católica y me parece una falta de respeto la vestimenta".

"La Virgen no es objeto de burla".

"No es el vestuario correcto, la virgen merece respeto".

"Qué necesidad de sexualizar a la Virgencita".

No obstante, no solamente surgieron reacciones negativas, pues la modelo compartió en redes sociales algunos videos en los que se ve a diversos seguidores tomarle fotos y retratándose con la creadora de contenido entre abrazos y saludos. "El amor y la fe es un camino diverso, con muchas vertientes y formas de expresarlos", agregó Anais en su publicación.

Asimismo, añadió: "No me importan los malos comentarios de personas que sólo buscan herir y lastimar. Desde que nací he sido blanco fácil de miradas y críticas solo por haber nacido pequeña", explicando que esa era su manera de demostrar su amor y fe. "Les deseo tanto amor en sus corazones que no les quede espacio para el odio", finalizó la influencer potosina.

