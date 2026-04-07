Más Información

Planta de eucalipto en casa; así puedes cuidarla y aprovechar sus beneficios sin complicaciones

Planta de eucalipto en casa; así puedes cuidarla y aprovechar sus beneficios sin complicaciones

INAPAM 2026: así puedes formar parte del programa de Vinculación Productiva; recibe más de 9 mil pesos al mes

INAPAM 2026: así puedes formar parte del programa de Vinculación Productiva; recibe más de 9 mil pesos al mes

Alineación planetaria de abril; esta es la hora exacta del espectáculo cósmico en México

Alineación planetaria de abril; esta es la hora exacta del espectáculo cósmico en México

¿Olvidaste tu contraseña del SAT?; así puedes recuperarla desde tu celular

¿Olvidaste tu contraseña del SAT?; así puedes recuperarla desde tu celular

Misión Artemis II: frasco de Nutella paseando por la nave provoca la mejor gravedad de memes; usuarios no perdonan

Misión Artemis II: frasco de Nutella paseando por la nave provoca la mejor gravedad de memes; usuarios no perdonan

Como parte de las iniciativas del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (), organismo que se encarga del bienestar integral de las personas de la tercera edad, el fomenta la inclusión laboral de quienes tienen 60 años o más.

De acuerdo con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, sin importar la edad, los mexicanos tienen derecho al acceso a un trabajo digno y bien remunerado, con igualdad de oportunidades y otras opciones que les permitan un ingreso propio.

Por este motivo, a continuación te diremos cómo inscribirse a este programa donde podrán recibir más de 9 mil pesos mensuales, logrando continuar con el deseo de contribuir a la sociedad a través de su trabajo y experiencia.

Leer también:

Todo lo que debes saber sobre el programa de vinculación productiva INAPAM. Foto: Imagen creada con IA
Todo lo que debes saber sobre el programa de vinculación productiva INAPAM. Foto: Imagen creada con IA

¿Cómo inscribirse al programa de Vinculación Productiva del INAPAM?

A través del Servicio de Vinculación Productiva que lleva a cabo el INAPAM se logra integrar a los adultos mayores de 60 años o más a empleos formales o actividades voluntarias, donde pueden obtener:

  • Sueldo base
  • Prestaciones de Ley
  • Contrataciones por hora, por jornada o por proyecto y/o servicios
  • En algunos casos prestaciones superiores a las de la Ley

El objetivo de la iniciativa es que los adultos mayores no solo cuenten con un ingreso propio, sino también con prestaciones que les brinde estabilidad económica.

Tarjeta INAPAM; estos son los programas del Bienestar a los que te puedes registrar este 2025. Foto: Especial
Tarjeta INAPAM; estos son los programas del Bienestar a los que te puedes registrar este 2025. Foto: Especial

Requisitos para inscribirse al programa de Vinculación Productiva INAPAM

  • Tener 60 y más años de edad
  • Credencial INAPAM (original)
  • Identificación oficial original con fotografía (INE, pasaporte vigente, licencia de conducir, carnet de salud IMSS/ISSSTE)

Cabe destacar que cada empresa colaboradora que oferta actividades productivas, se reserva el derecho de solicitar requerimientos adicionales conforme a escolaridad o experiencia.

¿Cómo registrarse al programa de Vinculación Productiva INAPAM?

El interesado deberá acercarse a su módulo INAPAM más cercano para conocer las ofertas disponibles y llenar el formulario de inclusión social. La lista de direcciones de cada módulo de vinculación se pueden encontrar colocando la siguiente liga en el buscador:

https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/vinculacion-productiva-para-personas-adultas-mayores

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]