¿Hartos de la gentrificación? Reclama a extranjera por no hablar español en CDMX: “Regrésate a tu país”

Ante la gentrificación que se vive en las principales colonias de la Ciudad de México, en redes sociales se viralizó un video donde una mexicana le reclama a una extranjera por no hablar español, en calles de la Condesa.

Por medio de TikTok, el usuario @comomexiconohay__2 difundió el video donde se ve a una extranjera pasear a sus perros sin correa, antes de ser confrontada.

En la grabación se aprecia a la usuaria explicarle a la extranjera sobre la ley en México, que indica que no se pueden pasear a perros en la CDMX sin correa; no obstante, la estadounidense se hizo la occisa diciéndole que no le entendía.

Ante ello, la mexicana optó por reclamar en inglés; sin embargo, la dueña de los perros se molestó con la sugerencia de la mexicana y aseguró que ella no tenía por qué decirle cómo pasear a sus perros, hecho que molestó más a la ciudadana.

Por su parte, la mexicana sentenció: “Estás en México y debes hablar en español o regrésate a tu país”.









Hasta el momento, el video cuenta con 2.2 millones de reproducciones, más de 293 mil “likes” y con diversos comentarios por parte de usuarios:

“Lo hizo por todos los países de LATAM”, “Ella estaba esperando ese momento de su vida”, "Ándele, para que vean lo que se siente”, “Este es el momento más esperado por toda latinoamérica unida”, son algunas reacciones de internautas.

Usuario la llama “La Carmen mexicana”

Un usuario de la red social aprovechó la ocasión para promover la venganza de “Las Carmen’s”.

“Este es nuestro momento gente. Por todas las Karen’s que le gritan a nuestros hermanos latinos es ahora que aquí en México salgan “Las Carmen’s”, expresó.

¿Qué es la gentrificación?

La gentrificación se refiere al proceso de renovación urbano en el cual los barrios tradicionalmente ocupados por personas de menores ingresos son reemplazados por personas de mayores ingresos y con un mayor poder adquisitivo.

Esto a menudo resulta en un aumento en los precios de la propiedad y en la exclusión de los residentes originales del área.







aosr