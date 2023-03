Ante las protestas en Francia debido a la reforma de pensiones, el gurú de la moda, Edy Smol, bromeó al respecto, pues tras el caos que se vive en el país europeo dijo: “Aquí tienen su primer mundo”.

Por medio de Twitter, el fashionista aprovechó el alboroto en Francia para presentar “su ya acostumbrada sección”.

“En su ya acostumbrada sección: Aquí tienen su primer mundo, afamados conservas”, se lee en el tuit.

En la publicación se aprecia un video donde se ve el resultado de las protestas, con autos volteados y quemados.

¿Qué pasa en Francia?

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, impulsó un proyecto de ley que eleva la edad de jubilación de 62 a 64.

En una entrevista retransmitida en la televisión nacional, Macron dijo que el texto que sube la edad de jubilación de los 62 a los 64 años “continuará su senda democrática” con la revisión del Consejo Constitucional en las próximas semanas.

Se trata de las primeras declaraciones públicas del mandatario desde que su gobierno impuso la aprobación de la ley la semana pasada, lo que provocó protestas dispersas en París y otros lugares de Francia. Algunas de las marchas derivaron en violencia.

Macron, de 45 años, reiteró que está convencido de que el sistema de pensiones debe reformarse para mantenerlo financiado.

¿Quién es Edy Smol?

Edgar Smolensky, conocido como Edy Smol "el gurú de la moda", es un destacado influyente en el mundo del fashionismo , quien ha participado en programas como "Cuídate de la cámara", "Estilo DF", entre otros.

Por su parte, el "el gurú de la moda" ha participado en diferentes programas de medios independientes en YouTube , con quien debate y argumenta sobre las acciones del mandatario mexicano y los problemas del país.

Entre los programas que ha participado están: "Sin Máscaras" con Manuel Pedrero y Hans Salazar a través de la plataforma de videos y "Sin Censura" con Vicente Serrano.

Combate contra el cáncer de colon

A través de una entrevista con TVyNovelas, Smol detalló el pasado mes de marzo que desde hace poco más de 3 años sufre de cáncer de colon.

“He seguido haciendo mi vida y no estoy pensando en la enfermedad, no es algo que traiga en la mente. Además, decidí no llevar ningún tratamiento ni operarme”, reveló el conductor a la revista.

Asimismo, expresó que no le tiene miedo a la muerte. “No, porque no creo que la muerte sea un castigo, al contrario, creo que es un premio por haber terminado el juego hasta el último nivel”, manifestó.

