Guía paso a paso para preparar repelente de mosquitos con olor a menta

Con la humedad, los mosquitos suelen aparecer en el hogar y a pesar de que su presencia se incrementa en temporada de calor, durante el invierno también suelen molestar a los miembros de la familia.
Estos insectos pueden volverse una verdadera molestia, pero, afortunadamente, existe una solución natural, económica y efectiva: preparar tu propio repelente de mosquitos con olor a menta.
Este remedio casero no solo ayuda a mantener alejados a los mosquitos, sino que también deja un aroma fresco y agradable en tu hogar, puesto que la menta contiene un compuesto llamado mentol, que actúa como repelente natural contra insectos.
Cómo preparar repelente de mosquitos con menta
Este remedio, además de ser eficiente contra los mosquitos, aporta una sensación de frescura y es amigable con el ambiente, pues se encuentra libre de químicos agresivos que pueden irritar la piel o afectar a niños y mascotas.
Ingredientes:
- 1 taza de hojas frescas de menta (o 20 gotas de aceite esencial de menta)
- 1 taza de agua
- ½ taza de alcohol etílico
- 1 atomizador o frasco con spray
- 1 cucharadita de glicerina vegetal para mayor duración en la piel
Preparación paso a paso
Preparar la infusión: Coloca una taza de agua en una olla y caliéntala hasta que hierva y agrega las hojas de menta, tapa y deja reposar durante 10 minutos. Este proceso permite que la planta libere su aceite natural.
Colar la mezcla: Una vez que el agua esté tibia, cuela la infusión para retirar las hojas, solo necesitas conservar el líquido aromático.
Agregar el alcohol: Mezcla la infusión con el alcohol, este paso ayuda a conservar el repelente por más tiempo y potencia su eficacia.
Coloca en un frasco: Vierte la mezcla en un atomizador limpio y seco. Si deseas usarlo directamente en la piel, puedes añadir la glicerina vegetal para hidratar.
Agita antes de usar: Antes de cada aplicación, agita el frasco para asegurar que los componentes estén bien integrados.
Cómo utilizar el repelente de menta
- Rocía la mezcla en el ambiente, cortinas, ropa o muebles.
- Si lo usarás en la piel, haz primero una prueba en el antebrazo para evitar alergias.
- Para obtener mejores resultados, aplica cada 2 a 3 horas.
