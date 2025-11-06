Guía paso a paso para preparar repelente de mosquitos con olor a menta

Con la humedad, los mosquitos suelen aparecer en el hogar y a pesar de que su presencia se incrementa en temporada de calor, durante el invierno también suelen molestar a los miembros de la familia.

Estos insectos pueden volverse una verdadera molestia, pero, afortunadamente, existe una solución natural, económica y efectiva: preparar tu propio repelente de mosquitos con olor a menta.

Este remedio casero no solo ayuda a mantener alejados a los mosquitos, sino que también deja un aroma fresco y agradable en tu hogar, puesto que la menta contiene un compuesto llamado mentol, que actúa como repelente natural contra insectos.

Leer también: El remedio casero para eliminar manchas difíciles de los sillones y que tu sala luzca como nueva

Conoce las sencilla fórmula para hacer un repelente de mosquitos natural. Foto: Creada con IA

Cómo preparar repelente de mosquitos con menta

Este remedio, además de ser eficiente contra los mosquitos, aporta una sensación de frescura y es amigable con el ambiente, pues se encuentra libre de químicos agresivos que pueden irritar la piel o afectar a niños y mascotas.

Ingredientes:

1 taza de hojas frescas de menta (o 20 gotas de aceite esencial de menta)

(o 20 gotas de aceite esencial de menta) 1 taza de agua

½ taza de alcohol etílico

1 atomizador o frasco con spray

1 cucharadita de glicerina vegetal para mayor duración en la piel

Leer también: Trucos caseros para limpiar y dar brillo a tus muebles de madera sin usar químicos

Mosquitos. Fuente: Pixabay

Preparación paso a paso

Preparar la infusión: Coloca una taza de agua en una olla y caliéntala hasta que hierva y agrega las hojas de menta, tapa y deja reposar durante 10 minutos. Este proceso permite que la planta libere su aceite natural.

Colar la mezcla: Una vez que el agua esté tibia, cuela la infusión para retirar las hojas, solo necesitas conservar el líquido aromático.

Agregar el alcohol: Mezcla la infusión con el alcohol, este paso ayuda a conservar el repelente por más tiempo y potencia su eficacia.

Coloca en un frasco: Vierte la mezcla en un atomizador limpio y seco. Si deseas usarlo directamente en la piel, puedes añadir la glicerina vegetal para hidratar.

Agita antes de usar: Antes de cada aplicación, agita el frasco para asegurar que los componentes estén bien integrados.

Cómo utilizar el repelente de menta

Rocía la mezcla en el ambiente, cortinas, ropa o muebles.

en el ambiente, cortinas, ropa o muebles. Si lo usarás en la piel , haz primero una prueba en el antebrazo para evitar alergias .

, haz primero una prueba en el antebrazo para . Para obtener mejores resultados, aplica cada 2 a 3 horas.

También te interesará:

El truco casero para eliminar el sarro y la grasa del cancel de tu baño

El sencillo truco para que las sábanas y ropa de cama tengan un aroma delicioso por más tiempo⁠

Sora: ¿qué es y cómo funciona la aplicación de OpenAI que podría poner en aprietos a Hollywood?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs