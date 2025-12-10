Gemínidas 2025: consejos prácticos para ver la lluvia de meteoros en México

Más Información
Entre la noche del 13 de diciembre y la madrugada del 14 de diciembre, el firmamento ofrecerá uno de sus espectáculos más llamativos del año: la lluvia de meteoros Gemínidas.
Este fenómeno, famoso por su intensidad y variedad de colores, alcanza un ritmo que, según la UNAM, puede llegar a hasta 150 destellos por hora cuando las condiciones son perfectas.
En México, el punto del cielo del que parecen surgir —ubicado en la constelación de Géminis— será visible desde el anochecer y ascenderá progresivamente hasta alcanzar su máxima altura cerca de las 2:00 a.m., momento en el que la observación resulta especialmente favorable.
Recomendaciones para ver las Gemínidas en México
Para apreciarlas en todo su esplendor, conviene alejarse de las luces urbanas y buscar un sitio oscuro, ya sea en el campo, en la playa o en alguna zona natural protegida.
Aunque el radiante se ubica hacia el noreste, no es necesario enfocarse únicamente en esa dirección: los meteoros cruzarán amplias zonas del cielo, por lo que basta con recostarse y observar con tranquilidad.
Antes de comenzar, es útil elegir una noche despejada, permitir que la vista se acostumbre a la oscuridad durante unos 20 minutos y evitar la luz del celular, que reduce la sensibilidad ocular.
Como el frío decembrino puede ser intenso durante la madrugada, se recomienda llevar ropa gruesa, mantas o una silla reclinable.
En caso de que la Luna esté muy luminosa, puede bloquearse parcialmente con un árbol o una estructura para mejorar el contraste del cielo.
¿De dónde provienen las Gemínidas?
Las Gemínidas tienen un origen peculiar: nacen del asteroide 3200 Faetón, un cuerpo rocoso que libera material al acercarse al Sol.
Los meteoros producidos por esta corriente suelen moverse con relativa lentitud y mostrar tonalidades que van del blanco brillante a matices verdosos.De este cuerpo se desprenden partículas densas que, al entrar en la atmósfera terrestre a unos 35 km por segundo, producen las vistosas estelas que caracterizan a esta lluvia.
Su actividad máxima ocurre cada año a mediados de diciembre.
akv
