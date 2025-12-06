Gemínidas 2025: esta es la hora exacta para observar la lluvia de estrellas

El mes de diciembre no solo está destacando por las tradicionales fiestas festivas y el agradable espíritu navideño, sino por la gran variedad de espectáculos astronómicos con los que nos deleitará antes de decirle adiós al 2025.

Luego de que los primeros días del mes el cielo nos regalará la última Luna llena del año, con la radiante Superluna Fría, a mediados de diciembre la Lluvia de estrellas Gemínidas 2025 iluminará el paisaje nocturno.

La Lluvia de estrellas Gemínidas empezó desde el pasado jueves 4 de diciembre y finalizará su actividad el 17 de diciembre. Sin embargo, su momento de máximo esplendor se dará en las primeras horas de la mañana del 13 y 14 de diciembre.

Lee también Gemínidas 2025: guía para disfrutar en México el máximo esplendor de la lluvia de meteoros

Este fenómeno astronómico podrá observarse con claridad siempre que haya condiciones favorables. Foto: Generada con IA

¿A qué hora ver la Lluvia de meteoros Gemínidas 2025?

De acuerdo con el medio especializado en astronomía, Star Walk, la Lluvia de estrellas Gemínidas es considerada la más intensa y colorida del año y entre el 13 y el 14 de diciembre, el cielo nocturno se llenará de sus destellos.

Esta lluvia de meteoritos alcanzará su punto máximo entre las 00:00 y las 04:00 de la madrugada del domingo 14 de diciembre, momento en el que podrán observarse hasta 150 meteoros por hora bajo condiciones óptimas.

No obstante, el momento del pico variará según la zona horaria donde te encuentres en México:

Zona Pacífico y Noroeste (por ejemplo, Baja California, Sonora, Ciudad Juárez): 01:00 a. m.

Zona Centro (incluye Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Mérida): 02:00 a. m.

Zona Sureste (como Quintana Roo, Yucatán): 03:00 a. m.

Cabe destacar que aunque el momento de máximo esplendor de la Lluvia de estrellas ocurrirá dentro de los horarios mencionados, será posible apreciar este espectáculo de Gemínidas desde la noche del sábado 13 de diciembre, siempre y cuando haya condiciones climatológicas favorables para su observación.

También te intereserá:

Pico de lluvia de meteoros Gemídas, Superluna Fría y otro eventos astronómicos de diciembre 2025

Navidad 2025: las mejores películas navideñas que puedes ver en Netflix

¿Por qué las nochebuenas pueden poner en riesgo a tu gato?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu