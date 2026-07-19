La fiebre mundialista llega a su momento cumbre en territorio nacional y, ante la inminente final del torneo, las reacciones de las delegaciones internacionales no se hacen esperar. La Embajada de Noruega en México publica un material audiovisual en sus redes sociales oficiales para expresar un profundo agradecimiento a la afición mexicana, cuya hospitalidad califica como una pieza fundamental en la experiencia de su escuadra durante la competencia.

El mensaje diplomático destaca que, a pocos días de que concluya el certamen y de que se defina al campeón de las dos selecciones finalistas, el papel de México como coanfitrión deja una huella imborrable.

De acuerdo con el testimonio oficial del organismo europeo, el país no solo abre la infraestructura deportiva, sino también las plazas y los hogares, transformando el torneo en una celebración capaz de congregar a diversas culturas bajo un mismo sentimiento de hermandad.

Foto: Captura de pantalla en redes sociales.

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Un agradecimiento que trasciende las canchas de juego

La delegación nórdica señala de manera explícita que el arropo de la fanaticada local llega de forma directa al núcleo de su selección nacional. El video describe que durante las semanas de competencia la comunidad mexicana adopta de manera simbólica al cuadro europeo, celebrando sus aciertos y acompañando al equipo en cada minuto disputado en el torneo, un hecho que consolida un vínculo afectivo duradero.

La representación diplomática aprovecha la oportunidad para recordar que la relación bilateral posee pilares históricos firmes:

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El comercio y la gastronomía: El intercambio del bacalao, producto proveniente de las aguas árticas noruegas, constituye un elemento central en las tradiciones culinarias decembrinas de las familias mexicanas.

El intercambio del bacalao, producto proveniente de las aguas árticas noruegas, constituye un elemento central en las tradiciones culinarias decembrinas de las familias mexicanas. La cooperación ambiental: Ambos gobiernos colaboran de forma activa en la protección de los ecosistemas marinos y en el desarrollo de una economía oceánica sustentable, según constatan los compromisos de sustentabilidad global compartidos por ambas naciones.

Ambos gobiernos colaboran de forma activa en la protección de los ecosistemas marinos y en el desarrollo de una economía oceánica sustentable, según constatan los compromisos de sustentabilidad global compartidos por ambas naciones. El multilateralismo político: La alianza se extiende a la arena diplomática mediante el impulso conjunto de la iniciativa ONU80, orientada al fortalecimiento del derecho internacional y de las Naciones Unidas.

La alianza se extiende a la arena diplomática mediante el impulso conjunto de la iniciativa ONU80, orientada al fortalecimiento del derecho internacional y de las Naciones Unidas. El consumo de expresiones musicales: El público nacional se consolida como uno de los principales consumidores globales de proyectos sonoros noruegos, abarcando desde el género del black metal hasta propuestas de pop e indie.

Este fin de semana nos despedimos del Mundial, pero Noruega y México seguiremos remando en la misma dirección. ¡Gracias México por su apoyo y amistad! 🇳🇴🤝🇲🇽 pic.twitter.com/qpljALg26a — Noruega en MX y CA (@NoruegaMexCA) July 18, 2026

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El veredicto digital y la respuesta de la comunidad mexicana

La interacción en las plataformas digitales valida las palabras del cuerpo diplomático. Dentro de las secciones de comentarios en la publicación original, los usuarios mexicanos manifiestan un afecto recíproco hacia el país escandinavo. La conversación digital se inunda de memes que celebran la identidad vikinga, imágenes creadas por aficionados y constantes muestras de gratitud que demuestran la simpatía mutua.

El cierre del torneo depara una copa para una sola escuadra, pero la Embajada de Noruega concluye su pronunciamiento asegurando que el verdadero triunfo reside en la amistad duradera y la hermandad que este evento deportivo deja como legado en ambos pueblos.

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