Tendencias | 03-09-26 | 17:09 |

El caso del multihomicidio donde , tecladista de la banda perdió la vida junto a su esposa Ana Paula, su hija de 3 años y una empleada doméstica, dentro de un departamento en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, desató una ola de indignación el pasado 2 de septiembre.

Las autoridades detuvieron a dos presuntos responsables de la muerte de Meléndez y su familia, identificados como Diego Sebastián “N” de 51 años, quien era socio del tecladista y Gerardo “N” de 52 años que laboraba como chofer.

Ante el lamentable suceso, los fans de la banda de rock mexicano lanzaron una iniciativa por redes sociales al organizar un homenaje para Jonathan Meléndez, mejor conocido como “Honas”.

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El músico fue encontrado sin vida la madrugada de este miércoles. Foto: Instagram.
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¿Cuándo y dónde será el homenaje a Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo?

La convocatoria para el homenaje a Jonathan Meléndez rápidamente circuló en grupos y páginas dedicadas a Camilo Séptimo, donde cientos de fans interactuaron con la publicación.

La cita será el próximo domingo 27 de septiembre a las 11:00 am en la explanada del Palacio de Bellas Artes. La fecha de la reunión se trata de un número clave para el grupo musical, ya que la idea surgió del tema “Te Veo en el 27”.

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Cabe mencionar que en la invitación se sugiere que los fans asistan con fotos, velas y playeras o vestimenta alusiva a la banda para despedir a “Honas”.

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Fans de Camilo Séptimo se reunirán frente al Palacio de Bellas Artes. Foto: Redes Sociales
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