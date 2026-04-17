Fan de iCarly se disfraza de bebé para sorprender a Jerry Trainor; video se vuelve viral

En el 2007, iCarly se convirtió en una de las series más exitosas de Nickelodeon con personajes entrañables que establecieron una forma distinta al hacer comedia que capturó la atención del público joven a lo largo de 5 temporadas, logrando que los televidentes aún recuerden con nostalgia algunos de sketches más populares.

En ese sentido, Jerry Trainor se volvió popular al interpretar a “Spencer”, el hermano mayor de la protagonista de la serie, que apoyaba cada una de sus ideas, e incluso participaba en los sketches de comedia que presentaba en su programa por internet, donde las apariciones de “Baby Spencer” se volvieron en uno de los momentos favoritos.

Por este motivo, causó sensación que un fan de la serie asistiera a un Meet & Greet con el actor, caracterizado como “Baby Spencer” en medio de una convención en Estados Unidos.

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Elenco de iCarly: Nathan Kress , Miranda Cosgrove, Jennette McCurdy y Jerry Trainor. Foto: Archivo

Fan de iCarly se disfraza de bebé para sorprender a Jerry Trainor

El fanático asistió al encuentro con el actor dentro de una carriola de bebé, donde simulaba tener cuerpo de un muñeco mientras su cabeza se asomaba en la superficie portando un pequeño gorro.

Por ello, entre balbuceos y moviendo las manos de juguete, pidieron que Jerry Trainor recreara la escena donde alimentan a “Baby Spencer” con una papilla, a lo que el actor accedió de inmediato, robando las risas de los presentes.

El video rápidamente generó millones de vistas en redes sociales, donde la actitud de Trainor fue aplaudida por los internautas.

O CARA FOI DE BABY SPENCER PRA CONHECER O JERRY TRAINOR SHSHEHHE VSF MT BOM pic.twitter.com/BzuT6sG3QY — bruna jurídico iCarly (@firecosgrove) April 16, 2026

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