Expo juguetes CDMX 2025: ¿cuándo y dónde será?

La Ciudad de México se prepara para recibir una de las ferias más esperadas del año: Expo Juguetes 2025, un evento que reúne diversión, nostalgia y tradición. El World Trade Center (WTC) abrirá sus puertas con entrada libre para que miles de visitantes puedan disfrutar de juguetes, actividades y experiencias para chicos y grandes.

¿Cuándo y en qué horarios se realizará la Expo Juguetes 2025?

La expo se llevará a cabo del 18 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026, con horarios extendidos que se ajustan a las fechas más cercanas a la Navidad y Día de Reyes. El acceso será completamente gratuito, lo que convierte al evento en una excelente opción para disfrutar en familia.

Horarios destacados:

Del 18 al 21 de diciembre: 11:00 a 21:00 horas

22 y 23 de diciembre: 11:00 a 22:00 horas

24 y 31 de diciembre: 11:00 a 19:00 horas

25 de diciembre y 1 de enero: 12:00 a 20:00 horas

Del 2 al 4 de enero: 11:00 a 23:00 horas

5 de enero: 11:00 a 02:00 horas

6 de enero: 11:00 a 19:00 horas

Gracias a este amplio calendario, las familias podrán organizar sus visitas sin prisas, evitando aglomeraciones y disfrutando de una experiencia completa.

¿Qué juguetes y marcas estarán presentes en la exposición?

Expo Juguetes 2025 contará con más de 55 marcas expositoras, entre ellas Mattel, Hasbro, Bandai, Funko, Spin Master y Mega Brands, que presentarán sus lanzamientos más esperados.

Entre los juguetes más destacados se encuentran:

Muñecas y figuras de “ Las Guerreras K-pop”, con diseños de moda, accesorios y versiones coleccionables.

con diseños de moda, accesorios y versiones coleccionables. Peluches interactivos y artículos de rol inspirados en películas animadas y franquicias actuales.

Versiones renovadas de clásicos como Furby , Monopoly y Trivial, que regresan con nuevas temáticas.

, Monopoly y Trivial, que regresan con nuevas temáticas. Juguetes basados en franquicias populares como Jurassic World, Lilo & Stitch y Nenuco, que siguen siendo favoritos entre niños y adultos.

La edición 2025 también apostará por la sostenibilidad, ofreciendo productos con materiales reciclables y opciones que promueven el juego educativo y la creatividad.

Además de la oferta comercial, el evento contará con zonas de juegos, talleres y espectáculos para todas las edades. El recinto ofrecerá estacionamiento y accesos cómodos, y se recomienda llegar con anticipación para disfrutar de todas las actividades sin contratiempos.

