Más Información

Lluvia de meteoros Leónidas: ¿cuándo y dónde verlas?

Lluvia de meteoros Leónidas: ¿cuándo y dónde verlas?

Expo juguetes CDMX 2025: ¿cuándo y dónde será?

Expo juguetes CDMX 2025: ¿cuándo y dónde será?

VIDEO: Perrito conquista TikTok al bailar en sonidero mexicano

VIDEO: Perrito conquista TikTok al bailar en sonidero mexicano

Pensión Bienestar noviembre 2025: ¿quiénes recibirán el pago de 6 mil 200 pesos hoy?

Pensión Bienestar noviembre 2025: ¿quiénes recibirán el pago de 6 mil 200 pesos hoy?

Efemérides del 10 de noviembre: lo que pasó un día como hoy

Efemérides del 10 de noviembre: lo que pasó un día como hoy

La Ciudad de México se prepara para recibir una de las ferias más esperadas del año: , un evento que reúne diversión, nostalgia y tradición. El World Trade Center (WTC) abrirá sus puertas con entrada libre para que miles de visitantes puedan disfrutar de juguetes, actividades y experiencias para chicos y grandes.

Foto: Captura de pantalla en Instagram
Foto: Captura de pantalla en Instagram

Lee también:

¿Cuándo y en qué horarios se realizará la Expo Juguetes 2025?

La expo se llevará a cabo del 18 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026, con horarios extendidos que se ajustan a las fechas más cercanas a la Navidad y Día de Reyes. El acceso será completamente gratuito, lo que convierte al evento en una excelente opción para disfrutar en familia.

Horarios destacados:

  • Del 18 al 21 de diciembre: 11:00 a 21:00 horas
  • 22 y 23 de diciembre: 11:00 a 22:00 horas
  • 24 y 31 de diciembre: 11:00 a 19:00 horas
  • 25 de diciembre y 1 de enero: 12:00 a 20:00 horas
  • Del 2 al 4 de enero: 11:00 a 23:00 horas
  • 5 de enero: 11:00 a 02:00 horas
  • 6 de enero: 11:00 a 19:00 horas

Gracias a este amplio calendario, las familias podrán organizar sus visitas sin prisas, evitando aglomeraciones y disfrutando de una experiencia completa.

Lee también:

¿Qué juguetes y marcas estarán presentes en la exposición?

Expo Juguetes 2025 contará con más de 55 marcas expositoras, entre ellas Mattel, Hasbro, Bandai, Funko, Spin Master y Mega Brands, que presentarán sus lanzamientos más esperados.

Entre los juguetes más destacados se encuentran:

  • Muñecas y figuras de “Las Guerreras K-pop”, con diseños de moda, accesorios y versiones coleccionables.
  • Peluches interactivos y artículos de rol inspirados en películas animadas y franquicias actuales.
  • Versiones renovadas de clásicos como Furby, Monopoly y Trivial, que regresan con nuevas temáticas.
  • Juguetes basados en franquicias populares como Jurassic World, Lilo & Stitch y Nenuco, que siguen siendo favoritos entre niños y adultos.

La edición 2025 también apostará por la sostenibilidad, ofreciendo productos con materiales reciclables y opciones que promueven el juego educativo y la creatividad.

Además de la oferta comercial, el evento contará con zonas de juegos, talleres y espectáculos para todas las edades. El recinto ofrecerá estacionamiento y accesos cómodos, y se recomienda llegar con anticipación para disfrutar de todas las actividades sin contratiempos.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]