Esto pasa si buscas Punch the monkey en Google; descubre la magia del buscador

Un pequeño primate ha logrado conquistar internet con una historia tan conmovedora como inesperada. Se trata de, un bebé macaco japonés que no se separa de su peluche de orangután y que se ha convertido en fenómeno global.

Esto pasa si buscas Punch the monkey en Google. Foto: AFP
El macaco japonés nació el 26 de julio del año pasado en el Zoológico de Ichikawa, en Japón. Sin embargo, sus primeros días de vida no fueron sencillos. Fue rechazado por su madre poco después de nacer, presuntamente debido a la inexperiencia materna y a las altas temperaturas registradas durante ese periodo.

Así lo explicó Takashi Yasunaga, portavoz del recinto, quien detalló que el pequeño tuvo que ser criado por el personal del zoológico. Desde entonces, los cuidadores se encargan de su alimentación y cuidados básicos.

@petflix07

My heart goes to you Punch 🥺 #punch #punchthemonkey #monkey #plush #japanmonkey

♬ som original - rhz

En medio de ese proceso, dicho objeto se volvió fundamental en su desarrollo emocional, por lo que ahora lo carga a todas partes. El juguete funciona como una figura de apego que le brinda seguridad y consuelo, imagen que ha generado millones de reacciones en redes sociales.

Esto pasa si buscas “Punch the monkey” en Google

El impacto del fenómeno fue tal que hasta Google decidió sumarse a la tendencia con un detalle especial.

Al escribir en el buscador “Punch the monkey” o “Punch mono”, aparece un ‘easter egg’ que sorprende a los usuarios: una lluvia de corazones desciende por la pantalla, cada uno con una ilustración del pequeño macaco junto a su inseparable peluche.

Esto pasa si buscas “Punch the monkey” en Google. Foto: Captura de pantalla
Además, en la parte superior se despliega un botón emergente con forma de corazón que, al pulsarlo, genera aún más “corazones de Punch”. También se incluye un ícono para compartir la experiencia, permitiendo que más personas se sumen a este gesto digital dedicado al tierno primate.

