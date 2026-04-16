Escorpión Dorado vive tenso momento con elenco de “Malcolm el de en medio”; lanza comentario sobre orientación sexual y recibe críticas en redes

El pasado 10 de abril, las plataformas de streaming Disney Plus y Hulu lanzaron globalmente una nueva etapa de la aclamada sitcom Malcolm el de en medio.

Ante el éxito histórico que la franquicia mantiene en territorio mexicano, el elenco principal, encabezado por Frankie Muniz, inició una gira promocional en el país que incluyó una participación en el formato "Escorpión al Volante".

Sin embargo, la dinámica con el creador de contenido Alex Montiel ha generado una ola de comentarios negativos en redes sociales debido al tono de las preguntas dirigidas a los actores sobre la evolución de sus personajes y la diversidad en el guion.

Foto: Captura de pantalla en YouTube

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Tensión en el recorrido por la Ciudad de México

Durante la entrevista a bordo del vehículo del Escorpión Dorado, el ambiente cambió de la nostalgia a la incomodidad cuando el anfitrión cuestionó al elenco sobre la orientación sexual de personajes secundarios y nuevos integrantes de la familia.

Ante la pregunta sobre la identidad de género de la nueva hermana en la serie y las preferencias de "Stevie", Christopher Masterson respondió con cautela “no he leído mucho sobre eso”.

El protagonista de la serie aclaró que el programa es una reflexión de la visión del escritor Linwood Boomer y que, durante el rodaje, no hubo conversaciones tensas sobre dichos temas.

"No creo que haya ninguna intención por parte de Linwood o de ninguno de los otros escritores", puntualizó el actor ante la insistencia del influencer por profundizar en temas de preferencia sexual, lo que para muchos usuarios en redes sociales resultó en un momento forzado y fuera de lugar para los invitados.

Foto: Captura de pantalla en YouTube

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Reacción del elenco y el impacto del "reboot"

A pesar de los roces, los actores compartieron detalles técnicos sobre la producción de los cuatro nuevos episodios. Según informes de The Walt Disney Company, el mercado latinoamericano representa casi el 50% de la audiencia de este lanzamiento, lo que explica la disposición de los actores para participar en medios locales. Christopher Masterson (Francis) explicó que la nueva entrega es casi la longitud de un filme y fue cortada en cuatro episodios para adaptarse al formato de streaming actual.

Por otro lado, la interacción se tornó caótica cuando el Escorpión Dorado intentó enseñar modismos mexicanos al elenco, culminando en un malentendido con el uso de señas obscenas hacia transeúntes.

Sin embargo, a pesar de la naturaleza incisiva del entrevistador, la respuesta del elenco ha sido elogiada por la audiencia digital. En las secciones de comentarios del video, una gran parte de los usuarios coinciden en que Christopher Masterson es un gran actor, destacando su habilidad para saber contestar a ese tipo de preguntas de manera tranquila y siguiendo algunas de las bromas del Escorpión Dorado.

Al final, aunque la entrevista fue calificada por algunos como "un sueño de esos con fiebre", el carisma de figuras como Frankie y la templanza de Masterson lograron rescatar un encuentro que parecía destinado al conflicto.

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