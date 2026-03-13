Epic Games anuncia modificación en los precios de Fortnite; ¿en qué consiste este aumento?

La desarrolladora de videojuegos Epic Games confirmó un aumento en el costo de skins, objetos y accesorios en la tienda de Fortnite, a través de una modificación en la moneda utilizada dentro del juego.

La moneda virtual oficial del juego V-Bucks (PaVos en español) se utilizada para comprar contenido estético en la tienda, como skins, pases de batalla, colaboraciones, gestos y otros accesorios; se adquieren con dinero real o a través de logros.

Tras los múltiples descontentos y reclamos por parte de la comunidad de jugadores, la compañía explicó que este aumento en los precios se debía a un incremento de los costes de mantenimiento del juego de battle royale.

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Fortnite busca costear su mantenimiento. Imagen: Unsplash

"Ponemos muchísimo esfuerzo y esmero en la jugabilidad de Fortnite, y este enfoque no para de crecer. Pagar las facturas libera a nuestro equipo para seguir impulsando historias y creando cosas que aman", argumentó André Balta, director senior de crecimiento del ecosistema de EG.

¿Cuánto costarán ahora los paquetes?

De esta manera, los paquetes en México tendrán un aumento en los precios que quedaría de la siguiente manera:

Paquete de 159 pesos mexicanos: de 1000 a 800 paVos.

a paVos. Paquete de 399 pesos mexicanos: de 2800 a 2400 paVos.

a paVos. Paquete de 649 pesos mexicanos: de 5000 a 4500 paVos.

a paVos. Paquete de 1,629 pesos mexicanos: de 13,500 a 12,500 paVos.

La disminución en la cantidad de monedas obtenidas en cada compra oscila los 200 paVos menos. Aunado a ello, los pases de Fortnite también se modificarán, manteniendo su concordancia con el incremento de costos.

Pase de Batalla General: de 1000 a 800 paVos.

a paVos. Pase de Orígenes: de 1000 a 800 paVos.

a paVos. Pase Musical: de 1400 a 1200 paVos.

a paVos. Pase Lego: de 1400 a 1200 paVos.

Asimismo, la suscripción mensual para el Club de Fortnite ahora solo otorgará un total de 800 monedas V. El videojuego generó más de 6 mil 210 millones de dólares de ingresos en 2025.

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Fortnite sube el precio de su moneda virtual, conoce los detalles. Imagen: Unsplash

¿Cuándo se aplicará este incremento?

La reestructuración de precios se reflejará en la tienda del juego este mes, el próximo jueves 19 de marzo de 2026, para todos los servidores de Europa, Norteamérica y América Latina.

Los paVos pueden adquirirse directamente a través de la Epic Games Store, la Xbox Store, la PlayStation Store y la eShop de Nintendo. También están disponibles en tiendas de autoservicio y departamentales, como OXXO, 7-Eleven, Amazon México y Mercado Libre.

Por otro lado, el modo de juego "Salvar el Mundo" estará disponible de manera gratuita en el videojuego a partir del próximo 16 de abril. En esta modalidad los jugadores trabajaran en equipo para construir fortalezas, fabricar armas y defender objetivos contra hordas de monstruos.

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