¿Cuándo empieza la vejez en los gatos?; la edad clave que debes conocer

El envejecimiento en los felinos es un proceso biológico gradual que, a menudo, pasa desapercibido para los cuidadores debido a la naturaleza estoica de la especie.

A diferencia de otros animales domésticos, los gatos poseen una capacidad instintiva para ocultar signos de dolor o vulnerabilidad, lo que convierte a la observación clínica en la herramienta más potente para sus propietarios.

De acuerdo con los consensos de la American Association of Feline Practitioners (AAFP), la transición hacia la vejez no es un evento súbito, sino una serie de fases biológicas que requieren ajustes específicos en nutrición, entorno y cuidados médicos preventivos.

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De la madurez a la etapa geriátrica: el umbral de los 11 años

La comunidad científica especializada en medicina felina establece distinciones claras según el desgaste celular del animal. A partir de los 7 y hasta los 10 años, el gato se encuentra en una fase denominada "madura" o senior temprana. En este periodo, los cambios son mayormente internos y poco perceptibles a simple vista.

No obstante, según la organización internacional de salud animal Medivet, la "edad clave" se sitúa alrededor de los 11 años; es en este punto donde se manifiesta la etapa geriátrica y los signos físicos del paso del tiempo se vuelven evidentes para el ojo humano.

Al alcanzar los 15 años, un gato se considera oficialmente anciano. En esta etapa, el riesgo de desarrollar patologías degenerativas aumenta de forma exponencial. De acuerdo con la International Cat Care, el manejo de la salud en esta fase depende de la detección precoz.

La recomendación estándar de los expertos incluye chequeos veterinarios integrales al menos una vez al año (preferiblemente cada seis meses en ejemplares mayores de 12 años) para monitorear funciones vitales como la renal y la cardiaca, que suelen ser las más comprometidas con la edad.

Mantén a tu gato bien alimentado durante la época de invierno. Foto: Canva

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Señales de alerta y cambios en la calidad de vida

El envejecimiento felino se manifiesta a través de un espectro de cambios físicos y conductuales que el cuidador debe aprender a interpretar. De acuerdo con las guías de salud de Royal Canin, uno de los indicadores más comunes es la pérdida de masa muscular (sarcopenia) y un aspecto del pelaje más opaco o descuidado, debido a que la flexibilidad disminuye y el animal deja de acicalarse con la misma frecuencia.

Asimismo, la movilidad se ve reducida por afecciones como la osteoartritis, lo que genera que el gato muestre menor agilidad para saltar o subir a superficies elevadas.

En el ámbito del comportamiento, es frecuente observar que los gatos "duermen más horas, pero de manera menos profunda".

También pueden presentarse episodios de desorientación o un aumento en los maullidos, vinculados en ocasiones al deterioro de los sentidos del olfato, oído o vista.

Estos factores provocan que el animal se muestre más inseguro o retraído en su entorno cotidiano. La detección de estos cambios en la rutina es fundamental, ya que, como señalan los expertos en comportamiento felino, cualquier alteración en el apetito o en el uso de la caja de arena suele ser la primera señal de alerta ante una dolencia que el gato intenta ocultar.

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