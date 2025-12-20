Envoltura de regalos con papel reciclado en CDMX: dónde y cuándo estará disponible

La temporada navideña suele venir acompañada de un aumento significativo en la generación de residuos, especialmente por el uso de envolturas desechables. Ante este panorama, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) anunció una iniciativa enfocada en promover prácticas responsables a través del uso de papel reciclado para envolver regalos, disponible en distintos puntos de la capital.

Bajo el lema “Porque te quiero, tengamos una Navidad sustentable”, la campaña busca generar conciencia sobre el impacto ambiental de los hábitos de consumo durante las fiestas decembrinas, al tiempo que ofrece una alternativa accesible para reducir el uso de materiales no reciclables.

Foto Ilustrativa

¿Dónde y cuándo se podrá envolver regalos con papel reciclado?

De acuerdo con la información difundida por Sedema, los módulos para envolver regalos con papel reciclado estarán disponibles en centros comerciales de alta afluencia en la Ciudad de México.

Las sedes confirmadas son:

Parque Alameda.

Parque Delta.

Parque Duraznos.

Parque Las Antenas.

Parque Lindavista.

Parque Tepeyac.

Parque Tezontle.

Parque Vía Vallejo.

Reforma 222.

El servicio se ofrecerá en dos periodos. El primero será del 19 al 21 de diciembre, mientras que el segundo se llevará a cabo los días 2, 3 y 4 de enero. En ambos casos, el horario de atención será de 11 a 18 horas. La actividad es gratuita y está abierta al público en general.

Además de la envoltura sustentable, la iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de educación ambiental que busca sensibilizar a la población sobre la importancia de reducir residuos, reutilizar materiales y optar por alternativas menos contaminantes durante celebraciones masivas.

Foto: Captura de pantalla en X

Navidad sustentable: reducir residuos también es celebrar

La campaña se complementa con una serie de recomendaciones para vivir una Navidad más consciente. Entre ellas destacan reducir el uso de desechables, reutilizar decoraciones, elegir materiales durables o naturales, consumir productos locales y evitar el desperdicio de alimentos mediante una mejor planeación.

Sedema también hizo un llamado a evitar el uso de pirotecnia, al considerar que proteger el aire, la fauna y a las personas forma parte del bienestar colectivo. Asimismo, se promueve la idea de regalar experiencias o tiempo de calidad, como una alternativa al consumo excesivo de objetos materiales.

Especialistas en sostenibilidad coinciden en que este tipo de acciones, aunque parezcan pequeñas, tienen un impacto positivo cuando se replican a gran escala. De acuerdo con la International Solid Waste Association, reducir residuos en fechas clave como las fiestas decembrinas es una de las estrategias más efectivas para disminuir la presión ambiental en zonas urbanas.

