El cierre del año representa un momento de transición cargado de simbolismo. Más allá de las celebraciones, rituales y propósitos, distintas corrientes culturales consideran que la energía con la que se recibe el Año Nuevo puede marcar el rumbo de los meses siguientes.

En ese contexto, el Feng Shui, antigua filosofía china enfocada en el equilibrio energético sugiere prestar atención a los colores que se utilizan durante la víspera del 31 de diciembre.

De acuerdo con esta disciplina, los colores emiten frecuencias que interactúan con el entorno y con el llamado Chi, la energía vital. Por ello, algunas tonalidades, aunque elegantes o comunes en otros momentos del año, no son las más recomendables para iniciar un nuevo ciclo, ya que pueden asociarse con estancamiento, cierre o emociones densas.

Colores que se recomienda evitar al recibir el Año Nuevo

Uno de los tonos que suele encabezar la lista es el negro. A pesar de su asociación con la elegancia y la sobriedad, el Feng Shui lo vincula con el luto y los finales definitivos. Vestir de negro durante la transición de año puede simbolizar cierre y bloqueo energético, además de absorber la energía del entorno sin proyectarla hacia el exterior.

Otro color que genera reservas es el azul oscuro, especialmente en tonalidades como azul marino o azul noche. Aunque el azul claro se relaciona con calma y comunicación, sus versiones profundas representan el elemento agua en estado frío y estancado. Esto podría favorecer sensaciones de aislamiento, introspección excesiva o distanciamiento emocional durante el nuevo año.

El café y otros tonos tierra también aparecen entre los colores menos recomendados. Si bien evocan estabilidad y realismo, en el contexto del Año Nuevo pueden simbolizar inmovilidad y dificultad para avanzar. Desde esta perspectiva, iniciar el año con estos colores podría asociarse a procesos lentos o falta de dinamismo.

Finalmente, el gris suele interpretarse como el color de la indecisión y la neutralidad. Para el Feng Shui, usarlo en un momento de renovación puede reflejar falta de dirección, además de atraer una energía apagada, relacionada con estados de ánimo bajos o sensación de estancamiento emocional.

Foto: El Universal

Colores recomendados para atraer buena energía en 2026

En contraste, existen tonalidades que tradicionalmente se asocian con renovación y abundancia. El blanco es uno de los colores más utilizados, ya que simboliza nuevos comienzos, claridad y paz interior. Es ideal para quienes buscan dejar atrás conflictos y arrancar el año con equilibrio.

El amarillo destaca por su vínculo con la prosperidad económica y el éxito profesional, mientras que el rojo se relaciona con la pasión, la vitalidad y el fortalecimiento de vínculos afectivos. El verde, por su parte, se asocia con la salud, el crecimiento personal y la esperanza, y el azul claro con la serenidad y la comunicación fluida.

Más allá de estas creencias, especialistas de The International Feng Shui Guild coinciden en que la intención personal, la comodidad y la seguridad emocional también juegan un papel clave al elegir la vestimenta para recibir el Año Nuevo.

La ropa funciona como una forma de expresión individual y, en última instancia, el bienestar no solo depende del simbolismo cultural de los colores, sino también de cómo cada persona se percibe y se siente consigo misma al iniciar un nuevo ciclo.

No solo es lenceria roja y amarilla, conoce los otros colores que pueden influir en tu 2021 / Foto: Pexels

