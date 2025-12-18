La popular serie original de Netflix, "Emily en París", protagonizada por Lily Collins, Lucas Bravo y Ashley Park, estrena este jueves 18 de diciembre su quinta temporada.

Desde su debut en octubre de 2020, esta producción ha llamado la atención de críticos y espectadores a nivel mundial por su trama, sus vestuarios, su interpretación de la cultura francesa, y sus escenas en los puntos de referencia más emblemáticos de la llamada "Ciudad del amor".

Esta producción se ha perfilado como uno de los estrenos más esperados del año para la plataforma y la nueva temporada promete emocionar a los fans como nunca antes, con un cambio radical en la vida de Emily, quien ahora intentará conquistar Roma.

¿Cuántos capítulos tiene la quinta temporada de Emily en París?

A diferencia de otros estrenos, como "Bridgerton", "Stranger Things" o "El Juego del Calamar", todos los capítulos de la quinta temporada de Emily en París ya se encuentran disponibles en Netflix.

Con una duración de entre 30 a 40 minutos por episodio, la reciente entrega llega con 10 nuevos capítulos:

Episodio 1 : " La dolce Emily "

: " " Episodio 2 : " Debe ser auténtico "

: " " Episodio 3 : " Problemas de Intimissimi "

: " " Episodio 4 : " Roma ha caído "

: " " Episodio 5 : " ¡Bonjour, París! "

: " " Episodio 6 : " El de cuando Emily va a la embajada "

: " " Episodio 7 : " Segundas oportunidades "

: " " Episodio 8 : " Un estilo propio "

: " " Episodio 9 : " La Belle Époque "

: " " Episodio 10: "Veni, Vidi, Venecia"

En esta temporada seguiremos la historia de Emily, quien se ha mudado a Roma para dirigir la nueva oficina de Agence Grateau y deberá navegar las aguas para encontrar un balance entre el trabajo, el amor, sus amigos y toda la vida que ha dejado en París.

