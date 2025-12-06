Más Información

El actor estadounidense Jeremy O. Harris, conocido por su papel como el diseñador de moda Grégory Elliot Duprée en la serie de , fue arrestado el 16 de diciembre en el Aeropuerto de Naha, Japón, bajo sospecha de tráfico de drogas.

Según un portavoz de la Aduana Regional de Okinawa, quien informó a Reuters esta semana, el arresto ocurrió tras el hallazgo de 78 miligramos de cristal que contenía MDMA (conocida como Molly o Éxtasis), una droga sintética con efectos similares a la metanfetamina, que puede alterar la percepción temporal y visual.

En estos momentos, Harris se encuentra detenido en la prisión de Tomigusuku, en Onikawa. Las autoridades han presentado cargos formales en su contra, iniciando el proceso legal correspondiente. Aún se desconoce si el actor ha declarado en su defensa o si ha contratado representación legal.

Lee también:

Jeremy O. Harris viajó a Japón por motivos turísticos, luego de haber estado previamente en Gran Bretaña y haber hecho una escala en Taiwán.

¿Quién es Jeremy O. Harris?

Además de su papel en "Emily in Paris", Harris ha participado en otras series de renombre como "Gossip Girl" y "What We Do in the Shadows, y se ha destacado como coproductor de "Euphoria".

En "Emily in Paris", protagonizada por Lily Collins, Harris encarna a Grégory Elliot Duprée, un diseñador de moda clásico y protegido de Pierre Casault, un legendario creador.

A lo largo de la serie, el personaje de Grégory se rebela contra las enseñanzas de su mentor para crear su propia línea de moda, convirtiéndose en el principal rival de Pierre.

Foto: Instagram oficial.
Foto: Instagram oficial.

Lee también:

Inicialmente, Grégory tiene una relación tensa con "Emily Cooper" (Lily Collins) debido a diferencias culturales y profesionales, mostrándose escéptico hacia el estilo y la forma de trabajar de la ejecutiva de marketing. Pero, finalmente los personajes desarrollan una relación más amistosa y de apoyo.

