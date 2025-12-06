Daniel Tovar está contento con la relación que tiene con Paola Ramones, la hija de Adal Ramones, a quien le lleva 12 años, fue en 2024 cuando Daniel y Paola trabajaron juntos, ella como directora de el cortometraje "Quieren monólogo", basado en el secuestro de una semana que vivió su papá en 1998.

Daniel interpretó a un joven Adal Ramones en el corto tesis para la escuela de cine de Los Ángeles donde estudiaba Paola, el parecido entre ambos es evidente, y Tovar se toma a broma los comentarios que señalan que Paola se enamoró de un hombre "que se parece a su papá".

"Ella sí se parece a mi mamá”, respondió sobre Paola en una reciente entrevista en la que habló de cómo es Adal en el plan de suegro; Daniel celebra que ya lleva un año de noviazgo con Paola, y aunque le gustaría que la relación siguiera tan bien como va hasta ahora, no sabe qué opinar sobre el futuro del romance.

“Me gustaría decirles más chisme pero ni lo he pensado”, dijo en un evento sobre la nueva entrega de "Mirreyes vs godínez".

Con un toque de humor, Daniel reconoció que su suegro Adal Ramones es muy sensible, y admitió que es un buen suegro.

"Es una tierna flor, buen suegro, a todo dar, mañana es su cumpleaños, ¡felicidades suegro!", expresó.

Paola Ramones y Daniel Tovar llevan un año de relación. FOTO: paolaramones

¿Qué piensa Adal Ramones del romance de su hija Paola con Daniel Tovar?

Adal Ramones ya huele a suegro, el conductor de "La granja VIP" admite que sí es un papá celoso, y cómo no serlo con su única hija, sin embargo, está contento de la relación que mantiene Paola con el actor Daniel Tovar, pues asegura que es un hombre centrado en su trabajo.

"Paola habló conmigo, Daniel, independientemente de que es un talentoso actor, es un gran ser humano , bien centrado en su trabajo, se están conociendo, hemos estado sentados en la mesa y nos hemos carcajeado", dijo Adal en entrevista con "Sale el Sol".

Adal Ramones sólo confía en su hija Paola para que pueda contar lo que vivió cuando lo secuestraron.

Compartió que cuando Daniel lo buscó para platicar con él sobre la relación sentimental con su hija Paola, él sólo le pidió dos cosas, que la respetara y que la cuidara mucho, y consideró que ambos están en un mismo nivel.

"Espero tenga una pareja al nivel que yo veo a Paola, a Paola la veo acá (arriba) y yo creo que Daniel Tovar es una persona igual que ella, de rectos y correctos", expresó el conductor de 64 años.

Adal Ramones tiene cuatro hijos, Paola, Diego, Cristóbal y Cayetano. Paola y Diego son de su relación con Gaby Valencia, mientras que Cristóbal y Cayetano son de su matrimonio con Karla de la Mora.

