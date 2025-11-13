El truco efectivo para eliminar los mosquitos de fruta de tu cocina

Los mosquitos de fruta son muy molestos y suelen aparecer en la cocina cuando hay restos de alimentos, frutas pasadas o lugares húmedos.

Combatirlos a veces es complicado porque no solo basta con la limpieza. Esta mezcla casera se ha vuelto popular por su efectividad y rapidez: solo debe mezclar vinagre, azúcar y jabón líquido.

Truco con vinagre, azúcar y jabón

Una experta en orden y limpieza explicó en paula.unsitioparacadacosa cómo se debe preparar la mezcla para que su efecto sea más eficiente.

Ingredientes:

1 recipiente limpio

1 taza de vinagre (de manzana por el olor, pero el blanco también sirve)

2 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de jabón lavaplatos (no usar jabón antibacterial)

Preparación:

En el recipiente, mezcle el vinagre y el azúcar. Revuelva hasta obtener una mezcla homogénea. Agregue el jabón líquido e incorpórelo sin revolver demasiado. Coloque el recipiente con la mezcla en la cocina, mesa de centro o baño. Reemplace cada dos o tres días o cuando haya muchos insectos atrapados.

¿Cómo funciona esta mezcla?

El vinagre atrae a los mosquitos por su olor y el azúcar potencia ese aroma dulce y atractivo para estos insectos. El jabón, por su parte, reduce la tensión del agua, atrapándolos cuando se acercan.

Los expertos recomiendan ubicar el recipiente cerca de los fruteros, en la mesa de la sala o en el lugar donde se observe mayor presencia de mosquitos. Además, se aconseja mantener las frutas tapadas, limpiar constantemente los espacios y revisar los alimentos vencidos. También es importante mantener la basura bien cerrada para evitar la propagación de estos insectos.

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

