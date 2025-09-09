¿El fin de los Labubus? Bad Bunny lanza muñeco de colección del Sapo Concho; ¿cuánto cuesta y dónde adquirirlo?

Bad Bunny continúa dando de qué hablar con su más reciente lanzamiento, en medio del éxito de la gira mundial "Debí Tirar Más Fotos World Tour", el puertoriqueño sacó a la venta un muñeco de colección que se convertirá en uno de los más codiciados de la temporada.

Durante las primeras fechas de su residencia en Puerto Rico como parte de la gira, Benito lució como accesorio un muñeco del Sapo Concho colgando del pantalón, con el que cautivó a sus fanáticos.

La influencia del intérprete de “Un verano sin ti”, ha conquistado a su paso la industria de la moda con campañas con exclusivas firmas de lujo y apariciones en grandes producciones de Hollywood; ahora, con este lanzamiento, muchos aseguran que desbancará del gusto del público a los populares “Labubus”.

Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan (Puerto Rico). Foto: EFE

Bad Bunny lanza muñeco de colección del Sapo Concho

El Sapo Concho es una especie de sapo que está en peligro de extinción y es endémica de Puerto Rico, esto inspiró al tierno personaje animado que aparece en el álbum "Debí Tirar Más Fotos” y a través de él se representa la estética cultural del país de origen del cantante.

Luego de aparecer en varios de sus shows con el muñeco, Bad Bunny lanzó a la venta las figuras coleccionables del Sapo Concho, con siete modelos diferentes y, al igual que los Labubus, están empacados en cajas sorpresa donde puede aparecer un Boxeador, Beisbolista, Baloncestista, Jíbaro, Músico, Futbolista o Cafetero.

Bad Bunny lanza a la venta muñecos del Sapo Concho. Fotos: Captura de pantalla

Actualmente se encuentra a la venta en la página oficial de Bad Bunny https://www.debitirarmasfotos.com/ con envíos a todo el mundo y un precio al público de $35 dólares, el equivalente a $652 pesos mexicanos.

Bad Bunny lanza a la venta muñecos del Sapo Concho. Fotos: Captura de pantalla

