Efemérides del 22 de octubre: ¿qué se celebra este miércoles?

Este 22 de octubre se realizarán tres eventos conmemorativos. Se trata del Día Internacional de la Tartamudez, el Día Internacional del Swing y el Día Internacional del Síndrome de Phelan-McDermid.

Estas celebraciones tienen el deseo de que las personas puedan reconocer el trabajo y labor de algunos trabajadores, personas que han colaborado con una causa social, entre muchas otras.

También se utiliza para conmemorar acontecimientos históricos, políticos o algunos problemas sociales que enfrenta el mundo. Es por ello que te mencionaremos la importancia de estos temas para la sociedad.

¿Qué se celebra este miércoles?

Día Internacional de la Tartamudez

Fuente: Freepik.

Esta es una fecha que tiene como objetivo apoyar a las personas que padecen esta condición y cuyo desarrollo diario se ve obstaculizado por la falta de apoyo, con lo que también se busca evitar erradicar la discriminación, menciona el sitio web de ANAFARMEX.

La tartamudez, también conocida como espasmofemia, disfernia o falta de fluidez en el habla, es un trastorno de la comunicación donde el habla se interrumpe y se acompaña de estrés, nerviosismo y tensión muscular en la cara y el cuello.

Día Internacional de la Oscilación

Foto: El Universal

De acuerdo con el sitio web “diaintenacional”, este día busca concienciar a la población sobre los diferentes fenómenos físicos que alteran el movimiento y cómo estos afectan directa o indirectamente a la vida diaria.

La oscilación es un fenómeno físico en el que un cuerpo se mueve hacia adelante y hacia atrás alrededor de una posición central. Este fenómeno ayuda a comprender muchos acontecimientos cotidianos en la vida del hombre.

Día Internacional del Síndrome de Phelan-McDermid

Foto: Pexels

Este día se hace visible un síndrome que es considerado una enfermedad rara: el Síndrome de Phelan-McDermid. Este día pretende dar importancia a las dificultades para detectar estas enfermedades y especialmente a los síntomas que afrontan las personas que las padecen.

Las principales características que presentan las personas que padecen el síndrome son: hipotonía muscular, ausencia o retraso del habla, retraso cognitivo, movilidad reducida, crecimiento anormal o acelerado, ojos hundidos, aplanamiento del tercio medio de la cara, dolicocefalia, síntomas de autismo, TEA, déficit de atención, problemas de sueño, descompensaciones neuropsiquiátricas, entre muchas otras.

