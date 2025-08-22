Eclipse Solar más largo del siglo: ¿podrá verse en México?; recomendaciones clave para disfrutarlo

Más Información
El 2027 será recordado por uno de los eventos astronómicos más esperados de la historia, se trata del Eclipse Solar más largo del siglo, el cual ha capturado la atención de cientos de usuarios en redes sociales, levantando gran interés en todos los detalles de este fenómeno.
De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), este espectáculo de la naturaleza, se llevará a cabo el próximo 2 de agosto del año 2027 y tendrá una duración total de 6 minutos y 23 segundos.
El tema ha generado gran auge en redes sociales y, principalmente en México, cientos de usuarios se han preguntado si el eclipse podrá verse en el país.
¿El Eclipse Solar más largo del siglo podrá verse en México?
Lamentablemente, este fenómeno astronómico, no podrá verse en el país, pues la hora del Eclipse Solar se tiene pronosticada a las 1:45 de la madrugada (hora de México), por lo que será imposible de percibir en el cielo mexicano. Sin embargo, habrá muchas transmisiones en tiempo real del avistamiento alrededor del mundo.
¿En qué países se podrá ver el Eclipse Solar?
Recomendaciones para admirar un eclipse solar
No mires el eclipse directamente sin protección
Usa gafas con filtro solar certificado
Alternativas seguras para observarlo
Prepárate con anticipación
La visibilidad de un eclipse solar total dependerá de las condiciones meteorológicas y del lugar desde donde se observe. Hasta el momento se sabe que el eclipse solar del 2 de agosto del 2027 podrá ser visto en las siguientes regiones de África, Europa y Medio Oriente:
Quienes cuentan con la opción de trasladarse a uno de los países donde se podrá ver este fenómeno astronómico, deberán seguir las siguientes recomendaciones para mejorar la experiencia.
No olvides llevar agua, protector solar, una silla o manta, y prepárate para cambios de temperatura (durante un eclipse total puede hacer frío repentino).
