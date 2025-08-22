Eclipse Solar más largo del siglo: ¿podrá verse en México?; recomendaciones clave para disfrutarlo

El 2027 será recordado por uno de los eventos astronómicos más esperados de la historia, se trata del Eclipse Solar más largo del siglo, el cual ha capturado la atención de cientos de usuarios en redes sociales, levantando gran interés en todos los detalles de este fenómeno.

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), este espectáculo de la naturaleza, se llevará a cabo el próximo 2 de agosto del año 2027 y tendrá una duración total de 6 minutos y 23 segundos.

El tema ha generado gran auge en redes sociales y, principalmente en México, cientos de usuarios se han preguntado si el eclipse podrá verse en el país.

Eclipse sola. Foto: National Geographic

¿El Eclipse Solar más largo del siglo podrá verse en México?

Lamentablemente, este fenómeno astronómico, no podrá verse en el país, pues la hora del Eclipse Solar se tiene pronosticada a las 1:45 de la madrugada (hora de México), por lo que será imposible de percibir en el cielo mexicano. Sin embargo, habrá muchas transmisiones en tiempo real del avistamiento alrededor del mundo.