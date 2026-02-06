Eclipse Solar Anular de febrero: los curiosos fenómenos ópticos durante el evento astronómico

El primer eclipse solar del 2026, llamado "eclipse solar anular" o "anillo de fuego" —por el efecto visual que la interposición de la Luna frente al Sol genera, dejando un anillo brillante de luz solar alrededor del borde— está a la vuelta de la esquina.

Este fenómeno astronómico tendrá lugar el 17 de febrero, pero su fase parcial solo podrá verse en determinadas zonas al sur del mundo, mientras que la fase anular, en la que la Luna se impondrá entre la Tierra y el Sol, generando el famoso "anillo de fuego", podrá apreciarse únicamente desde la Antártida.

No obstante, un eclipse solar siempre genera curiosidad, no solo por su naturaleza, ni por los misteriosos significados con los que se asocia, sino por los fenómenos ópticos que se aprecian desde la Tierra durante el evento astronómico.

El eclipse solar anular dejará visible el famoso anillo de fuego. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

Fenómenos ópticos que se generan durante un eclipse solar

Como México lo presenció en 2024, durante el eclipse solar total del 8 de abril, que se apreció principalmente al norte del país; este evento astronómico no solo se observa en el cielo, sino en la variedad de efectos visuales que la luz genera en las superficies de la Tierra:

Difracción de luz

De acuerdo con la revista Ciencia UNAM, el más conocido es la difracción, en el que la luz roza los bordes de un agujero, se curva y se dispersa, haciendo que aparezcan patrones de zonas claras y oscuras. Este es un fenómeno ondulatorio que explica que la luz se comporta como una onda, no solo como rayos rectos.

Sombras proyectadas por un agujero

Durante un eclipse solar, muchas personas también notan un fenómeno curioso al mirar el suelo bajo árboles frondosos, donde en lugar de sombras irregulares de hojas y ramas, aparecen decenas o cientos de pequeñas medias lunas de luz.

Efecto de "lunitas" bajo la sombra de un árbol durante un eclipse solar. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

Aunque parece sorprendente, este efecto tiene una explicación sencilla basada en el comportamiento de la luz:

Cuando la luz del Sol atraviesa un orificio pequeño, no siempre produce una sombra común. Si el punto donde se proyecta la luz está muy cerca del agujero, lo que se observa es simplemente la silueta del orificio, lo que se conoce como una "sombra geométrica". Sin embargo, cuando la distancia es mayor —como ocurre entre las copas de los árboles y el suelo—, la luz se comporta de otra manera.

En esas condiciones, cada pequeño espacio entre las hojas actúa como una cámara estenopeica, un dispositivo óptico muy simple que permite proyectar imágenes sin necesidad de lentes. La luz solar que pasa por esos diminutos huecos —es decir, entre las hojas de los árboles— se organiza de tal forma que en el suelo se forma una imagen del propio Sol.

Durante un eclipse solar, esa imagen aparece parcialmente cubierta, reproduciendo la característica forma de media luna, pues el Sol está siendo parcialmente tapado por la Luna.

Foto: Revista UNAM Global / DGDC UNAM

El fenómeno ocurre porque la luz viaja en línea recta y cada punto del Sol emite rayos en múltiples direcciones. Al atravesar un orificio pequeño, esos rayos se separan y llegan a distintos puntos del suelo, formando una imagen invertida y ligeramente borrosa del astro. Como en un árbol hay muchos huecos entre ramas y hojas, se generan múltiples imágenes del Sol al mismo tiempo, que suelen encimarse unas con otras.

Para que este efecto sea visible, los espacios entre el follaje deben ser mucho más pequeños que la altura del árbol. De este modo, la distancia de proyección es lo suficientemente grande como para que se forme la imagen solar y no solo la sombra del orificio.

Así, durante un eclipse solar, los árboles se convierten en proyectores naturales que permiten observar el evento de forma indirecta y segura, transformando el suelo en una pantalla repleta de pequeñas “lunitas” de luz que revelan, de manera inesperada, la danza entre el Sol y la Luna que está ocurriendo en el cielo.

