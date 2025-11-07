¿Dónde ver la Tierra en tiempo real y en 4K desde la Estación Espacial Internacional? Conoce el canal de la NASA

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) transmite imágenes en tiempo real de la Tierra a través de su canal de 'streaming''Space Live'.

El proyecto, desarrollado junto con la cadena británica 'TV' y la empresa tecnológica Sen, ofrece una visión continua desde la Estación Espacial Internacional (EEI), que orbita la Tierra a una velocidad superior a los 27.000 kilómetros por hora.

La iniciativa se lanzó oficialmente en el Reino Unido a través de la plataforma ITVX y puede verse en todo el mundo mediante el canal oficial de YouTube de la Nasa.

Según informó la agencia, las cámaras están instaladas en el módulo Harmony de la EEI y operan de forma constante, sin cortes ni programación episódica.

Foto: Captura de pantalla El Tiempo

Lee también ¿Cuándo ver el pico de la lluvia de meteoros Táuridas en México? Conoce la fecha exacta

¿Cómo es la transmisión 4K en Vivo de la Tierra desde el Espacio a través de Space Live?

Tres perspectivas del planeta en alta definición

Space Live ofrece tres vistas principales de la Tierra: una cámara enfocada en los puertos de acoplamiento de la estación, otra que capta el horizonte —donde se observan amaneceres, puestas de sol y tormentas—, y una tercera dirigida hacia la superficie terrestre.

Esta última permite ver océanos, desiertos, cordilleras y ciudades iluminadas durante la noche, según los reportes del organismo.

La Estación Espacial Internacional completa una órbita completa alrededor del planeta cada 90 minutos, lo que permite a los espectadores apreciar la transición continua entre el día y la noche en distintas regiones del mundo.

Lee también Trump nomina por segunda vez a empresario cercano a Musk para dirigir la NASA

Tecnología e inteligencia artificial en órbita

La transmisión incorpora innovaciones tecnológicas diseñadas para ofrecer una experiencia inmersiva. En una esquina de la pantalla, un rastreador muestra la ubicación exacta de la EEI en tiempo real.

Además, un sistema de inteligencia artificial identifica la geografía y las condiciones meteorológicas visibles desde el espacio, actualizando los datos a medida que la estación avanza en su trayectoria.

Foto: Captura de pantalla El Tiempo.

De acuerdo con 'The Guardian', este proyecto se distingue de otras emisiones previas de la Nasa por la calidad del material en 4K y por la integración continua de datos.

Lee también ¿El cometa 3I/ATLAS representa una amenaza para la Tierra? NASA responde

Los operadores de Space Live también incluyeron una banda sonora suave que acompaña la experiencia visual y ayuda a mantener el enfoque en la observación del planeta.

Acceso global y gratuito

La señal está disponible para personas de cualquier país. Según 'El Colombiano', el acceso puede realizarse de dos maneras: a través del canal oficial de YouTube de Sen o mediante registro en la plataforma ITVX, ambas opciones de forma gratuita.

Esta apertura global busca ampliar el alcance educativo y científico del proyecto, permitiendo que estudiantes, investigadores y público general puedan conectarse a la transmisión desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

La Nasa y sus socios destacan que Space Live no tiene un fin exclusivamente recreativo. El canal está concebido como un recurso educativo y simbólico que pone al alcance de cualquier persona la observación directa del planeta desde el espacio.

*Este contenido fue escrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de conocimiento público divulgado a medios de comunicación. Además, contó con la revisión de la periodista y una editora.

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

También te interesará:

¿Cuándo ver el episodio 3 de It: Welcome to Derry?

Con ola de memes, fans de Michael Jackson reaccionan a imágenes de la biopic

Un Buen Fin hecho en México: Mercado Libre une moda, tecnología y emprendimiento

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xmg/aosr