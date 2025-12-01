Diciembre 2025: los mejores memes para dar la bienvenida al último mes del año

Diciembre ha llegado y con esta estación, que es la favorita de millones de personas alrededor del mundo, se inaugura la temporada navideña y comienza el caos y la magia de las fiestas de la época.

Sin embargo, no todo es posadas o desempolvar las chamarras y los suéteres navideños; inevitablemente, esto también significa que el 2025 está llegando a su fin. Lo que convierte al último mes del año en un buen momento para reflexionar sobre lo ocurrido y lo que ha cambiado, así como empezar a hacer planes para empezar el 2026 de la mejor manera posible.

La Navidad es una de las épocas favoritas en el año para millones de personas. Foto: Generada con IA Gemini.

Los mejores memes para darle la bienvenida a diciembre de 2025

Este 1 de diciembre, miles de usuarios han bombardeado las redes sociales con imágenes y memes para darle la bienvenida a este último estirón del 2025.

Entre frases motivacionales que nos inspiran este fin de año, imágenes graciosas que ayudan a empezar el mes con una sonrisa en la cara, y memes que expresan incredulidad por lo rápido que pasó el tiempo, estos son los mejores para recibir diciembre:

Los usuarios expresaron emoción por la llegada de diciembre.

Memes de diciembre. Foto: X

Algunos memes recordaron la película "Mi pobre angelito", un clásico de la temporada navideña desde su estreno en 1990.

Memes de diciembre. Foto: X

Otros usuarios hicieron burla a ellos mismos, dando por inaugurado el modo "burrito sabanero".

Memes de diciembre. Foto: X

Algunos internuatas se quejaron de que una vez más, es lunes, sin embargo, recordaron que es 1 de diciembre.

Memes de diciembre. Foto: X

En México, el aguinaldo significa que las familias tienen dinero extra para cubrir los gastos asociados a la época, pero algunos usuarios están manifestando más.

Memes de diciembre. Foto: X

No podían faltar los memes expresando incredulidad por lo rápido que pasó este 2025.

Memes de diciembre. Foto: X

Otros usuarios comentaron que ya esperan con ansias el depósito de su aguinaldo, el cual por ley, debe recibirse antes del 20 de diciembre.

Los mejores memes para recibir a diciembre 2024. Foto: Redes sociales

Por último, otros usuarios hicieron referencia al tarareo de la emblemática canción navideña "El burrito sabanero", la versión (Tuki tuki).

Los mejores memes para recibir a diciembre 2024. Foto: Redes sociales

