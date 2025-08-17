Día Nacional de las Abejas: 6 curiosidades para entender y celebras a este insecto

Cada 17 de agosto se celebra el día nacional de las abejas, una fecha para concientizar sobre la importancia de estos polinizadores en la salud del planeta y la alimentación humana.

Más de 20 mil especies habitan en distintos rincones del mundo y, a pesar de su diminuto tamaño, cumplen un papel vital en la reproducción de las plantas, la regeneración de los bosques y la producción agrícola.

Las abejas son seres inofensivos, sólo pican cuando se ven amenazadas, pues saben que si llegan a clavar su aguijón en alguien morirán. Foto: Diego Prado / EL UNIVERSAL

Lee también: ¿Qué se celebra el 17 de agosto?; conoce las efemérides más destacadas del día

El papel de las abejas en la naturaleza

Las abejas son responsables de la polinización de una gran parte de las plantas que consumimos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) subraya que sin su trabajo se vería afectada la supervivencia de ecosistemas completos, ya que garantizan la reproducción de flores, árboles y cultivos. Además, ayudan a aumentar la resiliencia frente al cambio climático y fortalecen la producción de alimentos.

De acuerdo con National Geographic, existen más de 20 mil especies de abejas distribuidas en siete familias reconocidas. Están presentes en todos los continentes, salvo en la Antártida. Muchas de ellas son criadas por humanos, tanto para producir miel como para prestar servicios de polinización a la agricultura.

Diversidad en Latinoamérica

América Latina es una región privilegiada en cuanto a diversidad de abejas. México, por ejemplo, cuenta con unas 1,800 especies registradas, aunque expertos sugieren que el número real podría ser aún mayor. En Colombia, se reconocen al menos 550 especies, pero estimaciones indican que podrían alcanzar hasta 1,500, mientras que en Brasil se han identificado más de 1,500 variedades.

Esta riqueza natural convierte a los países latinoamericanos en territorios estratégicos para la conservación de polinizadores, fundamentales en el equilibrio ambiental y la producción de alimentos como café, frutas y hortalizas.

Organización y vida en las colmenas

Estos insectos son altamente sociables y se organizan en colonias con estructuras jerárquicas definidas: la abeja reina, los zánganos y las obreras. Una sola familia puede contar con 15 mil integrantes al inicio de la primavera y alcanzar hasta 80 mil durante el verano.

La FAO explica que de las colmenas se obtienen múltiples productos, además de la miel: polen, jalea real, propóleo, cera y hasta veneno, sustancias que los humanos aprovechan por sus beneficios nutritivos, antimicrobianos y antisépticos.

La sorprendente producción de miel

El esfuerzo de las abejas para producir miel es monumental. Una abeja melífera puede visitar alrededor de 7 mil flores en un solo día, pero se requieren aproximadamente cuatro millones de visitas para producir un kilo de miel. En toda su vida, una sola abeja apenas genera una doceava parte de cucharadita de este alimento.

En consecuencia, se necesita el trabajo combinado de unas 12 abejas para llenar apenas una cucharadita. Este dato ilustra la magnitud del esfuerzo colectivo que hay detrás de cada gota de miel que consumimos.

Niños, niñas y jóvenes crearon un mural en Tlaxiaco, Oaxaca, para crear conciencia sobre la importancia de las abejas. Foto: Juana García

Lee también: Desde el Metro de la CDMX hasta Betty la Fea, el fenómeno viral que convirtió al mundo en pixeles; ¿qué es WPlace?

Amenazas y riesgos que enfrentan

Pese a su relevancia, las abejas atraviesan una crisis global. Las principales amenazas provienen de las actividades humanas: destrucción de hábitats, agricultura intensiva, uso de pesticidas y los efectos del cambio climático.

La FAO advierte que estas presiones están reduciendo drásticamente sus poblaciones. La desaparición de los polinizadores no solo afectaría la biodiversidad, sino también la seguridad alimentaria, ya que muchas frutas, verduras y semillas dependen de ellas.

Qué podemos hacer para protegerlas

Cuidar a las abejas es una tarea en la que todos pueden participar. Acciones como plantar flores en jardines y balcones, reducir el uso de químicos en el hogar y optar por alimentos orgánicos ayudan a su conservación. También es posible instalar casas para abejas solitarias o apoyar proyectos locales de apicultura.

También te interesará:

CFE ofrece internet desde 95 pesos mensuales; ¿cómo contratar el servicio?

Examen ECOEMS 2025: ¿cuándo y dónde consultar los resultados de ingreso a la UNAM o el IPN?

Influencer Tatiana Martínez es detenida en Los Ángeles por agentes de ICE; ¿quién es?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/